Бонусы Пьянича в ЦСКА – по 150 000 евро за чемпионство и победу в Кубке России

Названы бонусы Миралема Пьянича по контракту в ЦСКА.

34-летний полузащитник прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Сообщалось , что он подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

По информации инсайдера Ивана Карпова, босниец дополнительно получит 150 тысяч евро в случае чемпионства ЦСКА . Выплата будет произведена в том случае, если Миралем примет участие как минимум в половине матчей сезона.

Телеграм-канал «Мутко против» добавляет , что бонусы на такую же сумму предусмотрены за победу в Фонбет Кубке России.