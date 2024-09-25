Бонусы Пьянича в ЦСКА – по 150 000 евро за чемпионство и победу в Кубке России
Названы бонусы Миралема Пьянича по контракту в ЦСКА.
34-летний полузащитник прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Сообщалось, что он подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.
По информации инсайдера Ивана Карпова, босниец дополнительно получит 150 тысяч евро в случае чемпионства ЦСКА. Выплата будет произведена в том случае, если Миралем примет участие как минимум в половине матчей сезона.
Телеграм-канал «Мутко против» добавляет, что бонусы на такую же сумму предусмотрены за победу в Фонбет Кубке России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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