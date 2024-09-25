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Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» против «Флориды», «Миннесота» встретится с «Далласом»

Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.

Предсезонные матчи НХЛ

«Коламбус» – «Сент-Луис» – 02:00

«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 02:00

«Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 02:00

«Чикаго» – «Детройт» – 03:00

«Виннипег» – «Эдмонтон» – 03:00

«Даллас» – «Миннесота» – 03:00

«Ванкувер» – «Калгари» – 05:00

«Вегас» – «Лос-Анджелес» – 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
выставочные матчи
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoТампа-Бэй
logoВашингтон
logoФлорида
logoДетройт
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoЧикаго
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКалгари
logoЭдмонтон
logoДаллас
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВегас
logoВиннипег
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