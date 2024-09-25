Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» против «Флориды», «Миннесота» встретится с «Далласом»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.
Предсезонные матчи НХЛ
«Коламбус» – «Сент-Луис» – 02:00
«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 02:00
«Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 02:00
«Чикаго» – «Детройт» – 03:00
«Виннипег» – «Эдмонтон» – 03:00
«Даллас» – «Миннесота» – 03:00
«Ванкувер» – «Калгари» – 05:00
«Вегас» – «Лос-Анджелес» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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