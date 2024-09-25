Даниил Глейхенгауз: «На Sports.ru бывают комментарии, с которых можно поржать. Там и обидного много, но иногда очень четко»

Даниил Глейхенгауз рассказал, что негативные комментарии его не задевают.

– За столько лет публичной жизни выработался ли у вас иммунитет к хейтерам и критике?

– Конечно. Был период, когда меня это сильно задевало и расстраивало, погружало в какие-то мысли, было тяжело с чем-то справиться. Со временем я к этому адаптировался.

Очень легко отличать комментарии, где человек просто делится своим впечатлением, оно может быть негативным. Ему может не понравиться программа, спортсмен, но там есть какой-то конструктив.

Ты даже можешь к этому прислушаться, подумать, что это правильная мысль, поработать над этим. Это легко отличить от чистого хейта, в нем нет никакой логики. Ты можешь посмеяться над этим: «Дай угадаю, что там будет в третьей строчке».

На Sports.ru бывают комментарии, с которых можно поржать. Там и обидного много, но иногда и очень четко.

– В какое время было этот период, когда комментарии воспринимались тяжело?

– Я думаю, 5-6 лет назад я на это реагировал. После уже настолько ко всему привык, спокойнее стал относиться, повзрослел. Но комментарии все равно иногда почитываю, – сказал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе.