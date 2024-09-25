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Замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки

Заместитель главы минспорта Ростовской области подозревается в получении взятки.

Сегодня Светлану Гадарову арестовали на два месяца. 

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гадаровой Светланы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 («Получение взятки») УК РФ, по 19 ноября 2024 года включительно.

«Гадарова, назначенная указом губернатора Ростовской области на должность заместителя министра по физической культуре и спорту <...>, в период времени с 4 сентября по 27 декабря 2023 года в своем служебном кабинете <...> лично получила от гражданина У., действовавшего в интересах ООО, учредителем и директором которого является его супруга, денежные средства в сумме не менее 80 000 рублей в качестве взятки за общее покровительство и попустительство по службе», – говорится на сайте суда.

Как сообщает Don Mash, Гадарова брала деньги от мужа начальницы компании, которая хотела выиграть контракт от министерства. Помимо конкурса, чиновница помогла подрядчику с приемкой работ. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Ленинского районного суда Ростова-на-Дону
происшествия
деньги
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