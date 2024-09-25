Варан объявил о завершении карьеры в 31 год. Он 4 раза побеждал в ЛЧ с «Реалом» и выиграл ЧМ-2018

Рафаэль Варан уходит из футбола.

31-летний защитник принял решение завершить профессиональную карьеру. Сообщалось , что это может быть связано с чередой травм, которые француз получил за последнее время.

В летнее трансферное окно бывший игрок «Ланса», «Реала » и «Манчестер Юнайтед » перешел в «Комо » на правах свободного агента. Он дебютировал за свою новую команду в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.

В составе «Реала» Варан 3 раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок страны и Суперкубок Европы, четырежды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также один раз стал обладателем Кубка Испании. С «Манчестер Юнайтед» Рафаэль выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

В качестве игрока сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021-м.