Варан объявил о завершении карьеры в 31 год. Он 4 раза побеждал в ЛЧ с «Реалом» и выиграл ЧМ-2018
31-летний защитник принял решение завершить профессиональную карьеру. Сообщалось, что это может быть связано с чередой травм, которые француз получил за последнее время.
В летнее трансферное окно бывший игрок «Ланса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» перешел в «Комо» на правах свободного агента. Он дебютировал за свою новую команду в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.
В составе «Реала» Варан 3 раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок страны и Суперкубок Европы, четырежды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также один раз стал обладателем Кубка Испании. С «Манчестер Юнайтед» Рафаэль выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.
В качестве игрока сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021-м.
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