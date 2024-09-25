Тошич завершил карьеру в 37 лет. Хавбек трижды взял РПЛ с ЦСКА и играл за «МЮ»
«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.
В детстве я мечтал играть за «Партизан», Сербию и «Манчестер Юнайтед», и мне посчастливилось осуществить свою мечту в 21 год. От «Баната» и «Партизана» до «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА. Возвращение в «Партизан», затем «Тайчжоу Юанда», «Тобол» и, наконец, «ПАС Ламия».
Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет. Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.
Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», – написал Тошич на сербском и русском языках.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. С армейцами он трижды стал чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России. Последним клубом в карьере хавбека была греческая «Ламия», которую он покинул по окончании прошлого сезона.
Также Зоран провел 5 матчей в составе «Манчестер Юнайтед».
В составе сборной Сербии футболист провел 76 матчей, отметившись 11 забитыми голами.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий