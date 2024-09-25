  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
24

Тошич завершил карьеру в 37 лет. Хавбек трижды взял РПЛ с ЦСКА и играл за «МЮ»

Зоран Тошич объявил о завершении карьеры в 37 лет.

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.

В детстве я мечтал играть за «Партизан», Сербию и «Манчестер Юнайтед», и мне посчастливилось осуществить свою мечту в 21 год. От «Баната» и «Партизана» до «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА. Возвращение в «Партизан», затем «Тайчжоу Юанда», «Тобол» и, наконец, «ПАС Ламия».

Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет. Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.

Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», – написал Тошич на сербском и русском языках.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. С армейцами он трижды стал чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России. Последним клубом в карьере хавбека была греческая «Ламия», которую он покинул по окончании прошлого сезона.

 Также Зоран провел 5 матчей в составе «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Сербии футболист провел 76 матчей, отметившись 11 забитыми голами.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Зорана Тошича
logoЦСКА
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Сербии по футболу
logoвысшая лига Сербия
logoПартизан
logoвысшая лига Греция
logoЗоран Тошич
logoЛамия
соцсети
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«МЮ» 4-й сезон подряд не побеждает в первых матчах еврокубков – три поражения и ничья
5 минут назад
«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 21 очком после 7 туров. «Реал» отстает на 4 балла, «Атлетик» – на 8
1419 минут назад
«Барселона» при Флике выиграла все 7 матчей в Ла Лиге с общим счетом 23:5
4023 минуты назад
Лига Европы стартовала! «МЮ» и «Твенте» сыграли вничью, «Динамо» Киев разгромлено «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова уступил «Галатасараю», «Буде-Глимт» победил «Порту»
27126 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Хетафе», «Жирона» и «Райо Вальекано» не забили
17227 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Арсенал» забил 5 голов «Болтону», «Ливерпуль» – «Вест Хэму»
12729 минут назад
АПЛ потратила 50 млн фунтов на судебные разбирательства с «Сити», «Челси», «Эвертоном», «Ноттингемом» и «Лестером» – в шесть раз больше, чем планировалось
529 минут назад
«МЮ» не смог обыграть «Твенте» в ЛЕ – 1:1. У команды тен Хага две победы в 6 последних матчах
3931 минуту назад
Палестинская футбольная ассоциация ожидает решения ФИФА по Израилю 3 октября: «Уверены в справедливости процесса»
44сегодня, 19:46
Кононов толкнул игрока «КАМАЗа» и спровоцировал массовую потасовку на матче Кубка России. Тренер «Торпедо» получил красную
20сегодня, 19:43Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» выиграл 21 из 30 матчей в 2024 году – 70% побед. Лучший результат клуба с 1932 года
7 минут назад
Кубок Италии. 2-й раунд. «Сампдория» прошла «Дженоа» по пенальти, «Пиза» уступила «Чезене», «Наполи» сыграет с «Палермо» в четверг
315 минут назад
«Барселона» обыграла «Хетафе» благодаря голу Левандовского – 1:0
17627 минут назад
«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 матчей при Слоте. Общий счет – 18:3
930 минут назад
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» – 5:1! У Жоты и Гакпо по дублю, у Кьезы ассист
734 минуты назад
У «Арсенала» нет поражений в этом сезоне. У «канониров» 4 победы и 3 ничьих во всех турнирах
139 минут назад
«Арсенал» разгромил «Болтон» в Кубке лиги – 5:1. 17-летний Нванери сделал дубль, у Стерлинга и Райса 1+1
944 минуты назад
Смородская о Пьяниче в ЦСКА: «Футболисты готовы за деньги поменять мнение. Мало ли что болельщики негодуют – такие там все такие специалисты в футболе»
148 минут назад
Алаев о критике судейства в РПЛ: «Это такая же часть футбола – я против всяких штрафов, запретов. Говорил, говорю и буду говорить, и судьи тоже – не знаю когда, но это случится»
251 минуту назад
Пономарев о дерби: «Спартак» проиграет «Локомотиву», у него безобразная оборона. Игра Литвинова и Денисова просто ужас, с ними красно‑белые будут на 5-6 месте»
657 минут назад