Тошич завершил карьеру в 37 лет. Хавбек трижды взял РПЛ с ЦСКА и играл за «МЮ»

Зоран Тошич объявил о завершении карьеры в 37 лет.

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.

В детстве я мечтал играть за «Партизан», Сербию и «Манчестер Юнайтед », и мне посчастливилось осуществить свою мечту в 21 год. От «Баната» и «Партизана » до «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА . Возвращение в «Партизан», затем «Тайчжоу Юанда», «Тобол» и, наконец, «ПАС Ламия».

Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет. Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.

Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», – написал Тошич на сербском и русском языках.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. С армейцами он трижды стал чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России. Последним клубом в карьере хавбека была греческая «Ламия», которую он покинул по окончании прошлого сезона.

Также Зоран провел 5 матчей в составе «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Сербии футболист провел 76 матчей, отметившись 11 забитыми голами.