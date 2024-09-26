«МЮ» при тен Хаге выиграл 1 из 9 последних матчей в еврокубках – 5 поражений и 3 ничьих

«МЮ» вновь не смог победить в еврокубковом матче.

Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Твенте » в 1-м туре Лиги Европы (1:1).

Из 9 последних матчей в еврокубках «МЮ» одержал победу лишь в одном – против «Копенгагена» (1:0) в групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

5 встреч закончились поражением, еще 3 – вничью.

В прошлом сезоне манкунианцы провели 6 матчей в Лиге чемпионов, проиграв четыре из них и один раз сыграв вничью. В сезоне-2022/23 команда завершила выступление в Лиге Европы поражением от «Севильи» по сумме двух матчей (2:2, 0:3).

«МЮ» 4-й сезон подряд не побеждает в первых матчах еврокубков – три поражения и ничья