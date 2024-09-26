«МЮ» при тен Хаге выиграл 1 из 9 последних матчей в еврокубках – 5 поражений и 3 ничьих
«МЮ» вновь не смог победить в еврокубковом матче.
Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Твенте» в 1-м туре Лиги Европы (1:1).
Из 9 последних матчей в еврокубках «МЮ» одержал победу лишь в одном – против «Копенгагена» (1:0) в групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
5 встреч закончились поражением, еще 3 – вничью.
В прошлом сезоне манкунианцы провели 6 матчей в Лиге чемпионов, проиграв четыре из них и один раз сыграв вничью. В сезоне-2022/23 команда завершила выступление в Лиге Европы поражением от «Севильи» по сумме двух матчей (2:2, 0:3).
«МЮ» 4-й сезон подряд не побеждает в первых матчах еврокубков – три поражения и ничья
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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