«Крылья Советов» согласовали назначение Игнашевича вместо Осинькина («Чемпионат»)
«Крылья Советов» договорились о назначении Сергея Игнашевича.
Ранее сообщалось, что Игнашевич может возглавить самарскую команду вместо Игоря Осинькина, который покинет пост главного тренера после матча с «Локомотивом» 6 октября.
«В тренерский штаб Игнашевича в «Крыльях» войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артем Булойчик. Также в штабе останется помощник Игоря Осинькина Сергей Булатов», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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