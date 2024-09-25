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«Крылья Советов» согласовали назначение Игнашевича вместо Осинькина («Чемпионат»)

«Крылья Советов» договорились о назначении Сергея Игнашевича.

Ранее сообщалось, что Игнашевич может возглавить самарскую команду вместо Игоря Осинькина, который покинет пост главного тренера после матча с «Локомотивом» 6 октября.

«В тренерский штаб Игнашевича в «Крыльях» войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артем Булойчик. Также в штабе останется помощник Игоря Осинькина Сергей Булатов», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoКрылья Советов
logoСергей Игнашевич
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Соловей
logoИгорь Осинькин
Сергей Булатов
logoАртем Булойчик
logoЧемпионат.com
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