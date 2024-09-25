Шченсны согласился возобновить карьеру и перейти в «Барселону»

Войчех Шченсны близок к переходу в «Барселону».

Relevo подтверждает информацию El Chiringuito о том, что польский вратарь принял предложение каталонского клуба. 34-летний игрок, завершивший карьеру этим летом, вернется в футбол и заменит травмированного Марка-Андре тер Стегена.

Перед осуществлением трансфера клуб и футболист должны будут урегулировать ситуацию с «Ювентусом » – Шченсному придется выплатить своему бывшему клубу компенсацию . Считается, что серьезных препятствий для этого не возникнет.