Карпукас о Медиалиге: «Это не футбол. Молодым нравится – можно материться и делать все, что запрещено. Многие из «Локомотива» пошли на финал, мало кому понравилось»

Артем Карпукас поделился мнением о медийном футболе.

«Это же не футбол. Можно материться, делать все, что запрещено – конечно, молодым пацанам это нравится. К тому же профессиональный футбол сложнее – там сборы, тренировки каждый день.

Понимаю, кто-то съездит на два таких сбора и подумает: «Да на фиг мне это надо? Можно же вот сюда: и поматериться, и сыграть 25 чистых минут».

В Медиалиге легче заработать? Скажу про себя: о деньгах я начал думать только когда получил первый профессиональный контракт. Просто начал понимать, какие цифры бывают. До 18 лет я об этом даже не задумывался, просто занимался любимым делом.

Если кому-то нравится медиафутбол, пожалуйста, я ничего против не имею. Но сам за этим не слежу.

Журналисты на бровке? Это ужас. Я был на финале Медиалиги, на бровке реально стоят 30 человек... У нас многие из команды пошли на этот матч. Мало кому понравилось. Все понимаю, но, опять же, это просто не мое», – сказал полузащитник «Локомотива » Артем Карпукас .

Карпукас о Батракове: «За Батрака в «Локо» вообще все рады, 7+5 уже сделал! И это в 19 лет, все только начинается. Желаю ему стабильности»