Пьянич прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА

Миралем Пьянич прошел медосмотр для ЦСКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». Ранее стало известно , что 34-летний полузащитник подпишет контракт с московским клубом по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Последним клубом боснийского футболиста была «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Статистику Пьянича можно найти здесь .