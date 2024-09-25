Пьянич прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА
Миралем Пьянич прошел медосмотр для ЦСКА.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее стало известно, что 34-летний полузащитник подпишет контракт с московским клубом по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.
Последним клубом боснийского футболиста была «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Статистику Пьянича можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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