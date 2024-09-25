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Экс-хавбек «Локо» и «Краснодара» Фернандеш: «Я завершил карьеру. Некоторые из моих лучших моментов были в России»

38-летний Мануэл Фернандеш объявил о завершении карьеры.

«У меня все хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом.

Некоторые из моих лучших моментов в карьере были в России. Так что я могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

Фернандеш выступал за «Локомотив» и «Краснодар», английские «Портсмут» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», турецкий «Бешикташ» и другие клубы.

В составе железнодорожников стал чемпионом России в сезоне-2017/18. Последним клубом полузащитника стал иранский «Сепахан». В составе сборной Португалии он сыграл 15 матчей и забил три гола.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
logoЛокомотив
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoПортсмут
logoЭвертон
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoБешикташ
logoвысшая лига Турция
logoМануэл Фернандеш
logoКраснодар
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