Экс-хавбек «Локо» и «Краснодара» Фернандеш: «Я завершил карьеру. Некоторые из моих лучших моментов были в России»

38-летний Мануэл Фернандеш объявил о завершении карьеры.

«У меня все хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом.

Некоторые из моих лучших моментов в карьере были в России. Так что я могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

Фернандеш выступал за «Локомотив» и «Краснодар», английские «Портсмут» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», турецкий «Бешикташ» и другие клубы.

В составе железнодорожников стал чемпионом России в сезоне-2017/18. Последним клубом полузащитника стал иранский «Сепахан». В составе сборной Португалии он сыграл 15 матчей и забил три гола.