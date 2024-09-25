На канал Ротенберга в телеграме подписались более 42 тысяч человек за 3 дня

На телеграм-канал Романа Ротенберга подписались более 42 тысяч человек за 7 дней.

По данным сервиса TGStat, прирост подписчиков канала за последние 7 дней составляет 42 375 человек.

При этом 23 сентября на главного тренера СКА и первого вице-президента ФХР подписались 14 805 человек, 24 сентября – 24 170, 25 сентября – более 3 333.

На данный момент на канал Романа Ротенберга подписаны уже 50 213 человек.