На канал Ротенберга в телеграме подписались более 42 тысяч человек за 3 дня
На телеграм-канал Романа Ротенберга подписались более 42 тысяч человек за 7 дней.
По данным сервиса TGStat, прирост подписчиков канала за последние 7 дней составляет 42 375 человек.
При этом 23 сентября на главного тренера СКА и первого вице-президента ФХР подписались 14 805 человек, 24 сентября – 24 170, 25 сентября – более 3 333.
На данный момент на канал Романа Ротенберга подписаны уже 50 213 человек.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TGStat.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости