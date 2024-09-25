Глава USADA заявил, что спортсмены, принявшие участие в Играх дружбы, не смогут выступить на Олимпиаде

Спортсмены, выступившие на Играх дружбы, не смогут попасть на Олимпиаду.

Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией, вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», – сказал Тайгерт.

Игры дружбы планировалось провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре этого года, однако их перенесли на 2025 год.

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