Глава USADA заявил, что спортсмены, принявшие участие в Играх дружбы, не смогут выступить на Олимпиаде
Спортсмены, выступившие на Играх дружбы, не смогут попасть на Олимпиаду.
Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией, вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», – сказал Тайгерт.
Игры дружбы планировалось провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре этого года, однако их перенесли на 2025 год.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вована и Лексуса
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