Овечкин сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси»
Александр Овечкин сделал голевую передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси» (5:3).
На 54-й минуте форвард «Вашингтона» ассистировал Дилану Строуму, который сделал счет 4:1.
Сегодня за 14:25 у Овечкина ни одного броска в створ ворот (2 – мимо), 5 силовых приемов и «+1» за полезность.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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