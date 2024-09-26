Овечкин сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси»

Александр Овечкин сделал голевую передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси» (5:3).

На 54-й минуте форвард «Вашингтона » ассистировал Дилану Строуму, который сделал счет 4:1.

Сегодня за 14:25 у Овечкина ни одного броска в створ ворот (2 – мимо), 5 силовых приемов и «+1» за полезность.