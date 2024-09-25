Глава USADA Тайгерт: «С Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая все это поддерживала»

Глава USADA заявил, что с Камилой Валиевой «обращались как с подопытным кроликом».

Трэвис Тайгерт пообщался c пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени африканского спортивного чиновника.

– У нас нет такого законодательства, как в США – «закона Родченкова». Но случай с российской спортсменкой Валиевой ужасен. Случай с ней также может привести к уголовному преследованию в США ее тренеров и врачей.

– Да, это ужасно. Вам покажется этот случай еще более ужасным, если вы прочитаете само решение, которое, как вы знаете, занимает более ста страниц. Они обращались с ней как с подопытным кроликом. Это невероятно печально.

Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая это все поддерживала и позволила этому случиться.

– Возможно ли завести уголовное дело в отношении некоторых людей, которые сделали это с Валиевой? Как их наказать? Можно ли подать пример всем, кто захочет это повторить?

– Вы знаете, проблема в сборе доказательств. Если у вас есть доказательства, пожалуйста, дайте нам знать.

Мы будем крайне благодарны вам за эту информацию и убедимся, что она попадет в соответствующие правоохранительные органы – ФБР здесь, в Соединенных Штатах. Мы предоставим им полученные доказательства.

Но нужно доказать преступный умысел, сговор с целью накачать кого-то препаратами. Должны быть конкретные доказательства этого, а не просто какие-то умозаключения и косвенные доказательства.

На данный момент мы этого не видели, но подозреваю, что они существуют. Это просто вопрос их получения и сбора, и это была трудная часть доказательства нарушений на основании закона Родченкова в отношении врачей, которые консультировали Валиеву.

Предполагаю, что они действительно нарушили закон Родченкова. В России ее до сих пор считают героем. Я где-то видел, как она выступает вместе с Путиным на самом высоком уровне в государстве, ее до сих пор уважают там.

И вы, возможно, видели, как они подали тройную апелляцию – ОКР, она и, думаю, Федерация конькобежного спорта России. Все снова подали апелляцию на это решение.

– Насколько я знаю, там пытаются доказать, что это ее дедушка дал ей какие-то препараты.

– Это полная чушь, – сказал Тайгерт.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом