«Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Брайтоном», «Арсенал» против «Престона»
Стали известны результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка английской лиги.
По ее итогам определились следующие пары:
«Брентфорд» – «Шеффилд Уэнсдей»;
«Саутгемптон» – «Сток Сити»;
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»;
«Уимблдон»/ «Ньюкасл» – «Челси»;
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»;
«Брайтон» – «Ливерпуль»;
«Престон» – «Арсенал»;
«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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