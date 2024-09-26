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  • «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Брайтоном», «Арсенал» против «Престона»
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«Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Брайтоном», «Арсенал» против «Престона»

Стали известны результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка английской лиги.

По ее итогам определились следующие пары:

«Брентфорд» – «Шеффилд Уэнсдей»;

«Саутгемптон» – «Сток Сити»;

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»;

«Уимблдон»/ «Ньюкасл» – «Челси»;

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»;

«Брайтон» – «Ливерпуль»;

«Престон» – «Арсенал»;

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
logoТоттенхэм
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logoШеффилд Уэнсдей
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