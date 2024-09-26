Грошев забил «Флориде» в выставочном матче

Максим Грошев забросил шайбу в выставочном матче с «Флоридой» (8:7).

Форвард «Тампы » отличился на 55-й минуте, сделав счет 6:7.

Сегодня на счету россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».