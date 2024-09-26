Грошев забил «Флориде» в выставочном матче
Максим Грошев забросил шайбу в выставочном матче с «Флоридой» (8:7).
Форвард «Тампы» отличился на 55-й минуте, сделав счет 6:7.
Сегодня на счету россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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