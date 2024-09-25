  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Байрамян о вере: «Верить в Бога нужно, считаю, – без веры человек блуждает и не может найти себя. Раз в 10 дней хожу в церковь, всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо»
34

Байрамян о вере: «Верить в Бога нужно, считаю, – без веры человек блуждает и не может найти себя. Раз в 10 дней хожу в церковь, всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо»

Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к Богу.

– Вы сказали, что верите в Бога. Как часто посещаете церковь?

– Раз в десять дней точно захожу. Хотелось бы ходить каждую неделю, но постоянные переезды не позволяют. Возле нашего дома есть церковь, с супругой всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо.

И я заметил одну вещь, которая мне очень нравится: мои доченьки стали делать то же самое, спрашивают, правильно ли они поступают. Считаю, что верить в Бога нужно.

– О чем просите?

– Просто благодарю за все, что есть в моей жизни. А когда захожу внутрь, прошу прощения за все мои грехи.

– Чувствуете, что кто-то сверху оберегает?

– Да. Без веры человек блуждает и не может найти себя. Если ты веришь, то все будет нормально, – заявил полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

Байрамян о трактовках судей: «Четкого понимания нет: здесь пенальти не дают, там – дают, у нас – так, а в Европе – по-другому. Для меня рука Кукурельи – это пенальти»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoХорен Байрамян
logoМатч ТВ
религия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Байрамян о трактовках судей: «Четкого понимания нет: здесь пенальти не дают, там – дают, у нас – так, а в Европе – по-другому. Для меня рука Кукурельи – это пенальти»
928 августа, 14:01
Карпин об игре «Ростова» с «Рубином» после 0:5 от «Зенита»: «1-й тайм оправдал ожидания. Что потом произошло? У футболистов спросите»
119 августа, 21:15
Байрамян об «изи катке» Глушенкова: «Когда выигрываешь 5:0, можно куражиться и говорить все что хочешь. Сказал и сказал»
323 августа, 21:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Энрике о Мбаппе после назначения в «ПСЖ»: «Он никогда не защищается, но набирает 25+15 за сезон. Мы должны адаптировать систему к его возможностям». Выходит документальный фильм о тренере
4 минуты назад
Макларен об «МЮ» при тен Хаге: «Важны стандарты, дисциплина, поведение. Некоторым это не нравилось, но Эрик никогда не отступал от этого. В этом его сила»
727 минут назад
Мбаппе выбыл на 3 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра
6557 минут назад
Бонусы Пьянича в ЦСКА – по 150 000 евро за чемпионство и победу в Кубке России
34сегодня, 11:11
Сегодня – всемирный день мечты. Исполните и нашу мечту – приходите работать в Спортс’’ графическим дизайнером!
сегодня, 11:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» встретится со «Спартаком». Поддержите команду в матче против красно-белых!
20 минут назадРеклама
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Неймаре: «Мы оценим его состояние в январе. Не могу назвать точную дату возвращения»
423 минуты назад
Пономарев о Пьяниче в ЦСКА: «Приехал заработать напоследок, это его лебединая песня. Ему уже 34, играл в ОАЭ. Ну что там за футбол? Парк культуры»
438 минут назад
Скоулз о невыходе Рэшфорда в старте с «Пэлас»: «Он не мог отличиться, вдруг забил 3 гола за 2 матча и остался в запасе. Что-то произошло, не так ли?»
540 минут назад
Кубок Китая. Полуфинал. «Шанхай» Слуцкого играет с «Шанхай Порт» на выезде
845 минут назадLive