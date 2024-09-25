Байрамян о вере: «Верить в Бога нужно, считаю, – без веры человек блуждает и не может найти себя. Раз в 10 дней хожу в церковь, всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо»

Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к Богу.

– Вы сказали, что верите в Бога. Как часто посещаете церковь?

– Раз в десять дней точно захожу. Хотелось бы ходить каждую неделю, но постоянные переезды не позволяют. Возле нашего дома есть церковь, с супругой всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо.

И я заметил одну вещь, которая мне очень нравится: мои доченьки стали делать то же самое, спрашивают, правильно ли они поступают. Считаю, что верить в Бога нужно.

– О чем просите?

– Просто благодарю за все, что есть в моей жизни. А когда захожу внутрь, прошу прощения за все мои грехи.

– Чувствуете, что кто-то сверху оберегает?

– Да. Без веры человек блуждает и не может найти себя. Если ты веришь, то все будет нормально, – заявил полузащитник «Ростова » Хорен Байрамян .

Байрамян о трактовках судей: «Четкого понимания нет: здесь пенальти не дают, там – дают, у нас – так, а в Европе – по-другому. Для меня рука Кукурельи – это пенальти»