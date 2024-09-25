Байрамян о вере: «Верить в Бога нужно, считаю, – без веры человек блуждает и не может найти себя. Раз в 10 дней хожу в церковь, всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо»
– Вы сказали, что верите в Бога. Как часто посещаете церковь?
– Раз в десять дней точно захожу. Хотелось бы ходить каждую неделю, но постоянные переезды не позволяют. Возле нашего дома есть церковь, с супругой всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо.
И я заметил одну вещь, которая мне очень нравится: мои доченьки стали делать то же самое, спрашивают, правильно ли они поступают. Считаю, что верить в Бога нужно.
– О чем просите?
– Просто благодарю за все, что есть в моей жизни. А когда захожу внутрь, прошу прощения за все мои грехи.
– Чувствуете, что кто-то сверху оберегает?
– Да. Без веры человек блуждает и не может найти себя. Если ты веришь, то все будет нормально, – заявил полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.
Байрамян о трактовках судей: «Четкого понимания нет: здесь пенальти не дают, там – дают, у нас – так, а в Европе – по-другому. Для меня рука Кукурельи – это пенальти»
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