«Манчестер Юнайтед» – «Твенте». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Юнайтед» принимает «Твенте» в матче 1-го тура Лиги Европы.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Таблица Лиги Европы

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