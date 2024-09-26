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Марченко забил «Сент-Луису» в выставочном матче с передачи Проворова

Кирилл Марченко забросил шайбу в выставочном матче с «Сент-Луисом» (3:0).

Форвард «Коламбуса» отличился на 36-й минуте с передачи защитника Ивана Проворова, сделав счет 2:0.

Сегодня за 19:42 (2:56 – в большинстве, 3:00 – в меньшинстве) у Марченко 3 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (3 из 6), полезность – «+1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
выставочные матчи
logoКоламбус
logoНХЛ
logoИван Проворов
logoКирилл Марченко
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