Артета о том, успешен ли сезон «Арсенала» без победы в АПЛ: «У нас теплится надежда, мы играем за трофей! Должен думать, что произойдет что-то прекрасное»

Микель Артета надеется, что «Арсенал» выиграет титул АПЛ.

В матче 38-го тура « » сыграет против «Эвертона», а « » встретится с «Вест Хэмом». В случае победы «горожане» станут чемпионами.

– Можно ли считать сезон успешным, если команда не выиграет титул?

– Не могут так думать! Я должен думать, что мы выиграем матч, и тогда, надеюсь, произойдет что-то прекрасное.

У нас теплится надежда! Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей .

Трофея еще не было на стадионе «Эмирейтс», который открыт уже более 20 лет, поэтому нам нужно быть оптимистичными.

Нам нужно выполнить свои обязанности, а затем посмотреть, что произойдет, – сказал главный тренер «Арсенала» .