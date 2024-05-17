Артета о том, успешен ли сезон «Арсенала» без победы в АПЛ: «У нас теплится надежда, мы играем за трофей! Должен думать, что произойдет что-то прекрасное»
Микель Артета надеется, что «Арсенал» выиграет титул АПЛ.
В матче 38-го тура «Арсенал» сыграет против «Эвертона», а «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». В случае победы «горожане» станут чемпионами.
– Можно ли считать сезон успешным, если команда не выиграет титул?
– Не могут так думать! Я должен думать, что мы выиграем матч, и тогда, надеюсь, произойдет что-то прекрасное.
У нас теплится надежда! Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей АПЛ.
Трофея еще не было на стадионе «Эмирейтс», который открыт уже более 20 лет, поэтому нам нужно быть оптимистичными.
Нам нужно выполнить свои обязанности, а затем посмотреть, что произойдет, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Когда такое вообще было?