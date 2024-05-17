Артета о том, успешен ли сезон «Арсенала» без победы в АПЛ: «У нас теплится надежда, мы играем за трофей! Должен думать, что произойдет что-то прекрасное»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета надеется, что «Арсенал» выиграет титул АПЛ.

В матче 38-го тура «Арсенал» сыграет против «Эвертона», а «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». В случае победы «горожане» станут чемпионами.

– Можно ли считать сезон успешным, если команда не выиграет титул?

– Не могут так думать! Я должен думать, что мы выиграем матч, и тогда, надеюсь, произойдет что-то прекрасное.

У нас теплится надежда! Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей АПЛ.

Трофея еще не было на стадионе «Эмирейтс», который открыт уже более 20 лет, поэтому нам нужно быть оптимистичными.

Нам нужно выполнить свои обязанности, а затем посмотреть, что произойдет, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

12 комментариев
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Самый прикол будет если Сити вдруг проиграет, а Арсенал по старой доброй традиции не выиграет😀
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Верим в чудо! Верим в Вест Хэм!
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Ответ erema.k_1991@mail.ru
Верим в чудо! Верим в Вест Хэм!
В 2022 чудо почти случилось, но потом Мансити врубил пятую скорость. Совсем не верится в ВХ, если честно
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Ответ leon01
Самый прикол будет если Сити вдруг проиграет, а Арсенал по старой доброй традиции не выиграет😀
ООООооочень этоо боюсь. При всей доминации текущего Арсенала все равно мысли уходят к непонятной игре позднего Венгера и последующих тренеров, которые любили лажать в самый неподходящий момент и показывать супер-игру, когда этого уже не требовалось...
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Артета потихоньку примеряет одежду Клоппа)
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компас земной .
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Ответ Шурик Шурик
В 2022 чудо почти случилось, но потом Мансити врубил пятую скорость. Совсем не верится в ВХ, если честно
Гюндогана на лавке не будет
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Ответ leon01
Самый прикол будет если Сити вдруг проиграет, а Арсенал по старой доброй традиции не выиграет😀
По какой старой доброй традиции?
Когда такое вообще было?
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