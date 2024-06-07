Габриэл Магальяэс: «Готов играть за «Коринтианс» хоть завтра, это мечта. Надеюсь, долго ждать не придется»

Габриэл Магальяэс заявил о желании играть за «Коринтианс».

Действующее соглашение «Арсенала» с 26-летним бразильским защитником рассчитано до 2027 года.

« » – это с рождения. И сегодня я не думаю, что должно быть по-другому. Я продолжаю ездить на игры «Коринтианс». Это моя мечта, я хочу играть за «Коринтианс», хочу почувствовать эту энергию.

Это то, о чем стоит подумать. Иногда я останавливаюсь и думаю: «Есть ли у меня мечта играть за «Коринтианс»?» Да, есть.

Когда бы я играл за «Коринтианс»? Я готов хоть завтра. Надеюсь, долго ждать не придется, потому что я хочу как можно скорее почувствовать энергию этой невероятной команды», – сказал защитник « ».