Булыкин о Беларуси: «Хочется, чтобы Россия щелкала такие команды как орешки. Сборная – витрина нашего футбола»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что сборная России должна победить команду Беларуси.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня в Минске. Начало – в 20:00 по московскому времени.

– Посмотрю, как обстоят дела с футболистами в нашей сборной. Хочу, чтобы команда порадовала болельщиков, и чтобы после игры мы гордились сборной, а не оправдывались за то, что она плохо играет.

Хочется с первых минут увидеть основной состав, а когда результат будет сделан, посмотреть на ближайший резерв.

– Сборная Беларуси – это слабый соперник?

– Если сильная команда без настроя выходит на матч против Лихтенштейна или Сан-Марино, то у нее возникают трудности. Результат не должен пострадать из-за того, что команда недостаточно настроилась.

– Вы видите смысл в этом матче? Соперник не мотивирован, российские футболисты мыслями уже в отпуске...

– Сборная – это витрина нашего футбола. В отсутствие международных матчей игра с той же Белоруссией – отдушина для наших болельщиков. Кто хочет уйти в отпуск пораньше, должен сам сказать об этом тренерскому штабу.

Не хочется, чтобы футболисты потом оправдывались за результат и говорили, что просто хотели дать почувствовать уверенность братьям-белорусам. Хочется, чтобы такие команды наша сборная щелкала как орешки, – сказал экс-форвард сборной России.

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