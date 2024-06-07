Капитан сборной Беларуси о возможном слиянии местной лиги с РПЛ: «Мы люди подневольные. У нас есть чемпионат страны, сборная, а остальное – не наше дело»

Теги премьер-лига Россия сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Сергей Политевич Политика Футбол

Капитан сборной Беларуси высказался о возможном слиянии местной лиги с Мир РПЛ.

«Любой футболист может сказать о том, что мы люди подневольные – у нас есть чемпионат Беларуси, сборная, а остальное – не наше дело.

Поэтому сильно об этом не думаем сейчас – есть чемпионат, есть сборная.

В стране это не мусолится, просто в прессе читаешь и все, особо среди футболистов это даже не обсуждается», – сказал Сергей Политевич

Сегодня сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч в Минске. 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это ты подневольный раб! А белорусский народ - свободный! Живе Беларусь!
+18
-11
+7
Что за рабское мышление?
+13
-8
+5
Зачем это белорусам? У них честный чемпионат, они участвуют в еврокубках.
+6
-1
+5
Ответ Алешка Терминатор
Человек сообщает о том, что нужно решать вопросы, в которых компетентен, и не решать, в которых не компетентен? Думаю, дети со спортса напишут к этой новости стопицот верещательно-визгливых комментариев про рабское мышление и поставят друг другу плюсики.
Даже мнения по вопросу касаемо его профессии нету, вернее есть неверно,но он побоялся его высказать,не надо страх за свою шкурку выдавать за дисциплинированность
+6
-4
+2
Человек сообщает о том, что нужно решать вопросы, в которых компетентен, и не решать, в которых не компетентен? Думаю, дети со спортса напишут к этой новости стопицот верещательно-визгливых комментариев про рабское мышление и поставят друг другу плюсики.
+17
-16
+1
Сказ о том как лишить белорусов международного футбола
+3
-2
+1
Если что, крепостное право еще в 1861 году Александр 2 отменил
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Только после слияния стран такое возможно и то через вторую лигу пусть пробиваются... Это как нашу вторую лигу с РПЛ слить, небо и земля ..
Да не, они тут же прикупят легов и будут бороться за вторую восьмёрка, было бы интересно если честно
+1
0
+1
Что воля что неволя всё равно
+2
-2
0
Ответ winterburn_fc
Что за рабское мышление?
ну демократия в Беларуси потерпела поражение, нет ничего плохого что кто-то принял это и живёт дальше
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий