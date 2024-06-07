Андрей Шевченко: «Многие украинцы играют за пределами страны – это способствует их развитию. Горжусь ростом всех наших команд»

Андрей Шевченко высказался о развитии украинского футбола.

В январе Шевченко был назначен на должность президента Украинской ассоциации футбола.

«Я осваиваю новую работу. Мне интересно построить систему, мы повсюду следим за нашей молодежью. Нам нужны люди, которые обращают внимание на каждую деталь.

Больше всего я горжусь ростом всех команд, даже на молодежном уровне. Сейчас многие из наших ребят играют за пределами , что способствует их развитию», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

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