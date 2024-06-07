Андрей Шевченко: «Многие украинцы играют за пределами страны – это способствует их развитию. Горжусь ростом всех наших команд»

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Футбол

Андрей Шевченко высказался о развитии украинского футбола.

В январе Шевченко был назначен на должность президента Украинской ассоциации футбола.

«Я осваиваю новую работу. Мне интересно построить систему, мы повсюду следим за нашей молодежью. Нам нужны люди, которые обращают внимание на каждую деталь.

Больше всего я горжусь ростом всех команд, даже на молодежном уровне. Сейчас многие из наших ребят играют за пределами Украины, что способствует их развитию», – сказал Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

Шевченко порекомендовал украинских игроков для «Милана»: «Цыганков, Мудрик, Довбик»

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14 комментариев
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Ответ Tigo_Volchara93
Что что, а поколение у них сильное. Вот что бывает когда государственные деньги не пилятся через футбол
Абсолютно обычное поколение в глазах всего остального футбольного мира за пределами соево-блакитного спортса.Украина как была беспросветным середняком, которых несколько десятков в ФИФА, так им и остаётся, без единого шанса стать топовой сборной
А про госденьги смешно.Задумайся, почему после Майдана и финансовых проблем украинских олигархов, там полностью вымер клубный футбол;)
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Ответ Tigo_Volchara93
Что что, а поколение у них сильное. Вот что бывает когда государственные деньги не пилятся через футбол
А как ты определил, что там не пилятся? УАФ тебе письмо лично прислала с подтверждением ? И как это связано вообще. Толку от этих поколений, если на уровне сборных и клубном достижения у России все равно лучше.
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Ответ Typucm1
А надо бы в окопах...
Надеюсь, вы прямиком с линии фронта советы раздаёте,спасая мир от нато?)
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Нынешнее поколение украинцев действительно очень достойное, один Довбык какой сезон выдал 👍🏻
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Правильной дорогой идет украинский футбол, поэтому и сборная показывает достойные результаты. Надеюсь, что и российские футболисты пойдут этой же дорогой, уезжая в Европу, пусть и в не самые топовые чемпионаты и клубы
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Ответ valeron777
сам откуда пишешь воен,с работино что ли ?
Я хотя бы писать умею правильно. Прикинь, какое счастье мне привалило)
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Ответ valeron777
так ответь с Работино ?чё ты как еврей не на вопрос отвечаешь,а свое толкаешь
ясно слился...
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