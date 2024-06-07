«Зенит» заработал 145 млн рублей на матче со «Спартаком» – самая доходная игра клуба в сезоне
Матч против «Спартака» стал самым доходным для «Зенита» в сезоне РПЛ.
2 марта «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Мир РПЛ.
Петербургский клуб заработал около 145 миллионов рублей на этой игре, сообщает «РБ Спорт».
При этом 90% этой суммы состоит из реализации билетов разной категории – от обычных до VIP.
Добавим, что в 2023 году доход «Зенита» в дни матчей составил 1 273,1 миллиарда рублей.
И кстати, а как вы отделяете болельщиков домашней команды от болельщиков выездной команды? Или все, кто пришли, автоматом пришли на гостевую команду?
То есть 55 на Спартак с выручкой 145 млн - не бюджетное распределение, а 50 на ЦСКА это бюджетное распределение.
Выглядит, как будто вы страдаете.
То есть бесплатный посетитель не вернется на матч еще раз. Бесплатный посетитель не купит бутерброд или флажок ребенку. Он просто придет бесплатно и все. Или все таки нет?
Пускай лучше место останется пустым.
Вот и весь Газпром
Что-то здесь не вяжется