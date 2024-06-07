«Зенит» заработал 145 млн рублей на матче со «Спартаком» – самая доходная игра клуба в сезоне

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия бизнес болельщики Газпром Арена (Крестовский) деньги Футбол

Матч против «Спартака» стал самым доходным для «Зенита» в сезоне РПЛ.

2 марта «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура Мир РПЛ.

Петербургский клуб заработал около 145 миллионов рублей на этой игре, сообщает «РБ Спорт».

При этом 90% этой суммы состоит из реализации билетов разной категории – от обычных до VIP.

Добавим, что в 2023 году доход «Зенита» в дни матчей составил 1 273,1 миллиарда рублей.

37 комментариев
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Хоть какой-то толк от Спартака в этом сезоне
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Если билеты «бесплатные» то как же так получилось?
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Ответ spartak_1988
А мы бесплатные билеты бюджетникам на домашние матчи не раздаем ради чсв и красивых цифр в ведомости, мы на выезде смотрим сколько на Спартак приходит
Мы тоже не раздаем. Докажи, что есть раздача бесплатных билетов.
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лучший клуб страны с миллионной аудиторий , все по делу
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Ответ spartak_1988
На кого больше пришло??? Тот и популярнее. На Зенит сколько приходит на выезде и на Спартак сколько???
До Fan-ID примерно одинаково. Можешь сам посмотреть статистику. А после введения собачьего паспорта смотреть посещаемость стало бессмысленно.
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Ответ spartak_1988
Ну условно, билеты бесплатно, а вот бутербродики в подтрибунке не 10, 30-40 рубликов)))
Дешевле 250 руб не видел бутербродов на играх
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Ответ Remy Cabella
1273,1 миллиарда рублей? Почему так мало?
Спортс как всегда. Билетная выручка на уровне доходов Газпрома 😂
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Ответ spartak_1988
На кого больше пришло??? Тот и популярнее. На Зенит сколько приходит на выезде и на Спартак сколько???
>На Зенит сколько приходит на выезде и на Спартак сколько
И кстати, а как вы отделяете болельщиков домашней команды от болельщиков выездной команды? Или все, кто пришли, автоматом пришли на гостевую команду?
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Ответ spartak_1988
Сути предыдущих сообщений в чате вы не поняли похоже, домашние матчи Спартака мне фиолетово, на них ходят дай бог 15 тысяч, фанатака отказалась ходить полностью из-за ID, а на выездные матчи в среднем Спартак собирает больше болел, чем остальные клубы. Во отсюда и вывод какая команда популярнее в стране. Мы массово бюджетников и детей на домашние не сгоняем, что бы красивые данные выложить в интернет. Тешить свое ЧСВ такими методами мы не хотим, да и не надо это нам, это удел обиженных на что то людей.
Вам комплексы не дают понять, что это делали не для того, чтобы потешить ЧСВ. А таким образом завлекают людей на трибуны. На первые матчи они раздали билеты, заманили людей оформить фан-айди, а потом они же будут ходить и на другие матчи сезона. Вот и все. Такая же история была сразу же после открытия стадиона.
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Ответ spartak_1988
И какая самая популярная команда в России после этого???)
А у Спартака какой самый кассовый матч? Наверное с Сочи?)
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Ответ spartak_1988
А если не Спартак, то сколько придет на стадион?) А, забыл, у вас же есть система бюджетных болельщиков)
Если не на Спартак, то 50 на ЦСКА, 46 на Краснодар, 45 на Динамо.
То есть 55 на Спартак с выручкой 145 млн - не бюджетное распределение, а 50 на ЦСКА это бюджетное распределение.
Выглядит, как будто вы страдаете.
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Ответ spartak_1988
И какая самая популярная команда в России после этого???)
То есть весь стадион болел за Спартак, верно?
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Ответ spartak_1988
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3122253.html Или скажете, что это вбросы недоброжелателей и инагентов)
На первые матчи после Fan-ID? Ну допустим. И сколько таких билетов было? И это прошлый сезон.
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Ответ spartak_1988
На кого больше пришло??? Тот и популярнее. На Зенит сколько приходит на выезде и на Спартак сколько???
Так вы не ответили на мой первый вопрос. Вы утверждаете, что 56 тысяч человек пришли болеть за Спартак, верно?
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Ответ spartak_1988
А мы бесплатные билеты бюджетникам на домашние матчи не раздаем ради чсв и красивых цифр в ведомости, мы на выезде смотрим сколько на Спартак приходит
>ради чсв и красивых цифр в ведомости
То есть бесплатный посетитель не вернется на матч еще раз. Бесплатный посетитель не купит бутерброд или флажок ребенку. Он просто придет бесплатно и все. Или все таки нет?
Пускай лучше место останется пустым.
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Ответ Зеленский
На Спартак народ везде ходит.Самый популярный клуб страны все-таки
Везде, кроме Москвы.
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Это у вас комплексы к популярности по стране, нам на это фиолетово, мы и так знаем кто популярнее
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Ответ spartak_1988
На кого больше пришло??? Тот и популярнее. На Зенит сколько приходит на выезде и на Спартак сколько???
Комментарий удален модератором
Ребята, флаг вам в руки, и барабан на шею, постройте Колизей на 500 тысяч и созывайте туда людей, будьте впереди планеты всей))) Потешьте ещё больше свое самолюбие, у меня на это все, пора работать
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Единственный матч сезона, когда билеты по ЖЭКам не раздают

Вот и весь Газпром
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Ответ cektor
лучший клуб страны с миллионной аудиторий , все по делу
Давно на родине в Душанбе был?
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Продолжаю свою мысль. Самый доходный матч (правда это сезона) у Зенита. А по итогам сезона (правда прошлого) билетная выручка самая большая у Спартака.
Что-то здесь не вяжется
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На Алипа заработали одним матчем.
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Ответ SMART789
Дешевле 250 руб не видел бутербродов на играх
Ну я же написал "условно"))) общую бизнес-задумку обрисовал так сказать
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Ответ spartak_1988
Ну я же написал "условно"))) общую бизнес-задумку обрисовал так сказать
Ну в чем тогда претензия? Можно хоть с вертолета тогда билеты разбрасывать если ты потом делаешь 140 лямов за матч на доп продажах
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