«Зенит» заработал 145 млн рублей на матче со «Спартаком» – самая доходная игра клуба в сезоне

Матч против «Спартака» стал самым доходным для «Зенита» в сезоне РПЛ.

2 марта «Зенит» сыграл вничью со « » (0:0) в матче 19-го тура Мир .

Петербургский клуб заработал около 145 миллионов рублей на этой игре, сообщает «РБ Спорт».

При этом 90% этой суммы состоит из реализации билетов разной категории – от обычных до VIP.

Добавим, что в 2023 году доход « » в дни матчей составил 1 273,1 миллиарда рублей.