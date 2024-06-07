Колыванов сравнил Тюкавина с Кокориным: «Они схожи по таланту. Кокорин чуть помощнее и играл больше из глубины, Тюкавин похож на Герда Мюллера»

Теги премьер-лига Россия Герд Мюллер Динамо Москва Игорь Колыванов Александр Кокорин Константин Тюкавин Футбол

Игорь Колыванов сравнил Константина Тюкавина с Александром Кокориным.

«Кто талантливее: Тюкавин или Кокорин? Они схожи по таланту. Плюс-минус одинаково талантливые игроки. Оба резкие, быстрые. Кокорин был чуть помощнее и играл больше из глубины. Мог как слева в атаке сыграть, так и справа. Иногда действовал чуть в оттяжке.

А Тюкавин – чистый нападающий. На Герда Мюллера похож по манере игры – тоже небольшого роста, коренастый такой», – сказал бывший игрок сборной России. 

21-летний нападающий «Динамо» стал вторым в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ-2023/24 с 15 голами в 30 играх. 

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Меня наверно заминусуют но Кокорин был талантливее , просто уникальное сочетание природной глупости и реалии тех лет сделали так что он не реализовался , плюс почти всю карьеру игра не на своей позиции
По таланту после Аршавина Кокорин идёт сразу следом , но увы увы
+2
-1
+1
Талант Кокорина - где он сейчас?
+3
-2
+1
Герд Мюллер как раз таки из глубины врывался)
+1
0
+1
Какого-то ультраталанта никогда у Кокорина не наблюдал. Может, я плохо в футболе разбираюсь? Но странно, что многие тренеры, в том числе Капелло, высказывались о Кокоше как о топ-форварде по потенциалу. Да, видно, что он мог бы стать добротным средним (по европейским меркам) напом. На определенном небольшом отрезке он выглядел номером 1 в сборной России (которая опять-таки очень средняя сборная по европейским меркам). Но такого таланта, чтобы играть в топ-4 клубов в топ-4 чемпионате... Ну точно нет. Тюкавин выглядит талантливее. Это видно и по вкладу в команду (голы, ассисты). Очень тонко чувствует линию оффсайда. Я слежу за сборной лет 25 точно и такого игрока, кто бы так умел ловил линию, я не припомню. Разве что Сычев... (ещё один нереализованный). В мировом футболе в похожем стиле играл Пиппо Индзаги.
+4
-4
0
Совсем разноплановые нападающие. И футбольные недостатки и достоинства, тоже разные. Да и сравнивать тоже пока что рано. Лет так эдак через десять, можно будет и сравнить Какорина и Тюкавина. Тюкавина сейчас, нужно сравнивать с своими ровесниками. Так будет правильнее и понятние. Талант любого игрока ,
нужно оценивать по всей карьере игрока, а не по каким то отрезка.
0
0
0
Ответ Bartez1986
Талант Кокорина - где он сейчас?
Единственный Россиянин - чемпион Кипра. Конечно, ожидали большего 10 лет назад.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий