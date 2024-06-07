Колыванов сравнил Тюкавина с Кокориным: «Они схожи по таланту. Кокорин чуть помощнее и играл больше из глубины, Тюкавин похож на Герда Мюллера»
Игорь Колыванов сравнил Константина Тюкавина с Александром Кокориным.
«Кто талантливее: Тюкавин или Кокорин? Они схожи по таланту. Плюс-минус одинаково талантливые игроки. Оба резкие, быстрые. Кокорин был чуть помощнее и играл больше из глубины. Мог как слева в атаке сыграть, так и справа. Иногда действовал чуть в оттяжке.
А Тюкавин – чистый нападающий. На Герда Мюллера похож по манере игры – тоже небольшого роста, коренастый такой», – сказал бывший игрок сборной России.
21-летний нападающий «Динамо» стал вторым в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ-2023/24 с 15 голами в 30 играх.
По таланту после Аршавина Кокорин идёт сразу следом , но увы увы
нужно оценивать по всей карьере игрока, а не по каким то отрезка.