Колыванов сравнил Тюкавина с Кокориным: «Они схожи по таланту. Кокорин чуть помощнее и играл больше из глубины, Тюкавин похож на Герда Мюллера»

Игорь Колыванов сравнил Константина Тюкавина с Александром Кокориным.

«Кто талантливее: Тюкавин или ? Они схожи по таланту. Плюс-минус одинаково талантливые игроки. Оба резкие, быстрые. Кокорин был чуть помощнее и играл больше из глубины. Мог как слева в атаке сыграть, так и справа. Иногда действовал чуть в оттяжке.

А Тюкавин – чистый нападающий. На Герда похож по манере игры – тоже небольшого роста, коренастый такой», – сказал бывший игрок сборной России.

21-летний нападающий « » стал вторым в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ-2023/24 с 15 голами в 30 играх.