Роналдо: «Винисиус уже заслужил «Золотой мяч». Его время пришло. Он лучший футболист в мире»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Роналдо назвал Винисиуса Жуниора лучшим футболистом в мире.

Бывший нападающий сборной Бразилии поделился мнением о том, может ли вингер «Реала» выиграть «Золотой мяч».

«Думаю, что Вини уже заслужил «Золотой мяч». Он впечатляюще играл в Лиге чемпионов, впечатляюще выступал в Ла Лиге. Он все больше и больше развивается.

Помню, когда его презентацию в качестве футболиста «Реала». Мы с ним хорошо поладили. Я много разговариваю с Вини о футболе и некоторых деталях. И, смотря на все, что произошло, я понимаю, что он фантастически развивается.

Считаю, что его время пришло. В этом сезоне он играл чрезвычайно важную роль в «Реале». На мой взгляд, сегодня он лучший футболист в мире», – заявил Роналдо.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор забил 15 голов и сделал 5 передач в 26 матчах в Ла Лиге. Его подробную статистику можно изучить здесь.

45 комментариев
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Футбол сейчас в жопе , если Винисиус лучший
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+17
Самое что интересное, что *Уже заслужил *. . ладно. Много раз писал и сейчас напишу. Если Германия выиграет евро, золотой мяч вручат Кроосу.
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+15
Винисиус, конечно, хорош, но какими же монстрами были Месси и КР, 50+ голов и 20+ передач + (огромное влияние на результат ) не хватало, чтобы получить ЗМ.
В теннисе после Рафы и Новака то же самое.
Непривычно, что ЗМ и большие шлемы будут забирать другие игроки.
+19
-5
+14
Реклама идёт бурно насчёт винисиуса
+7
-2
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Лучший нападающий мира
Лучший нападающий Мимо.
+5
-1
+4
Месси 2022/2023: 38+25 по гол+пас. ЧМ, Лига 1 и Суперкубок Франции. "Украл" ЗМ.

Винисиус 2023/2024: 24+11 по гол+пас. ЛЧ, Ла Лига и Суперкубок Испании. Заслужил ЗМ.

Тут главное не перепутать.
+5
-1
+4
15 +5 в чемпионате и в ЛЧ 6+4. Он претендент на ЗМ только потому что Реал взял чашку ЛЧ.
Начинаешь понимать какими монстрами были Лео Месси и Роналду.
+4
0
+4
начали форсить бегунка
+6
-2
+4
Ответ misterCao
15 +5 в чемпионате и в ЛЧ 6+4. Он претендент на ЗМ только потому что Реал взял чашку ЛЧ. Начинаешь понимать какими монстрами были Лео Месси и Роналду.
Лео Месси и * Криштиану Роналду. .
+4
-1
+3
Да, после Роналду и Месси планка сильно упала конечно. Но зато будет больше разных обладателей
+3
0
+3
Ответ Сарсен Абдрахманов
Как и Джуд, если Англия выиграет
Месси, если Аргентина выиграет Копу 😂 там шансы выше
+2
0
+2
Ответ Олег Самсонович
Самое что интересное, что *Уже заслужил *. . ладно. Много раз писал и сейчас напишу. Если Германия выиграет евро, золотой мяч вручат Кроосу.
Как и Джуд, если Англия выиграет
+3
-1
+2
Не заслужил.
+9
-7
+2
Вот кто уж точно заслужил, так это де Брейне 🙂
+2
0
+2
Ответ Bashibuzuck
Рановато😏
В смысле рановато, период за который выдают зм заканчивается через пару недель буквально
+2
0
+2
Ответ olander
Вот кто уж точно заслужил, так это де Брейне 🙂
Говорят в Сити лучшим был Родри
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если брать прошедший клубный сезон, то тут выбор на золотой мяч — либо Винисиус, либо Беллингем, либо Кроос. Кого ни возьми из трех кандидатов, любой достоин.
Если выбирать из троих, то придётся отдать Вини
+1
0
+1
Ответ Bashibuzuck
Рановато😏
кто тогда?
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если брать прошедший клубный сезон, то тут выбор на золотой мяч — либо Винисиус, либо Беллингем, либо Кроос. Кого ни возьми из трех кандидатов, любой достоин.
Кроос за что? За завершение карьеры? Почему не Вальверде или Карвахаль?
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Ответ Tseren031293
Винисиус, конечно, хорош, но какими же монстрами были Месси и КР, 50+ голов и 20+ передач + (огромное влияние на результат ) не хватало, чтобы получить ЗМ. В теннисе после Рафы и Новака то же самое. Непривычно, что ЗМ и большие шлемы будут забирать другие игроки.
Разнообразие всегда интереснее однообразия
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Ответ Tseren031293
Винисиус, конечно, хорош, но какими же монстрами были Месси и КР, 50+ голов и 20+ передач + (огромное влияние на результат ) не хватало, чтобы получить ЗМ. В теннисе после Рафы и Новака то же самое. Непривычно, что ЗМ и большие шлемы будут забирать другие игроки.
Вини оказывает большое влияние на игру, игра нынче поменялась, Месси и Криш уже лет пять последние не входили под современные реалии, да у них были результативные действия, но команда их страдала, вон Лева сходу за два сезона в Ла лиге забил как поздние Лео и Криш в той же ла Лиге, играя за кризисную Барсу и все кому не лень его критикуют, нынче влияние на игру имеют такие игроки как Де Брейне, Беллингем
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Месси : Мал ещё, подрасти.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Как пришло так и ушло. Мбаппе пришел за злотыми мячами))
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Ответ Олег Самсонович
Самое что интересное, что *Уже заслужил *. . ладно. Много раз писал и сейчас напишу. Если Германия выиграет евро, золотой мяч вручат Кроосу.
Как и Джуд, если Англия выиграет
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Реал собрал всех претендентов за Золотой мяч. Погодите, ещё же Мбапе. 😊
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Ответ Олег Самсонович
Самое что интересное, что *Уже заслужил *. . ладно. Много раз писал и сейчас напишу. Если Германия выиграет евро, золотой мяч вручат Кроосу.
А если Португалия?
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Ответ Олег Самсонович
Самое что интересное, что *Уже заслужил *. . ладно. Много раз писал и сейчас напишу. Если Германия выиграет евро, золотой мяч вручат Кроосу.
Рюдигер, Вирц. Есть варианты, игры покажут
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Ответ Tristan...
А если Португалия?
это возможно только главной звезды
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Ответ Alexander Gustafsson0709
Футбол сейчас в жопе , если Винисиус лучший
Какие времена - такие герои
+3
-3
0
Ответ Alexander Gustafsson0709
Футбол сейчас в жопе , если Винисиус лучший
Да. Футболистов превращают в универсальных роботов
0
0
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