Роналдо: «Винисиус уже заслужил «Золотой мяч». Его время пришло. Он лучший футболист в мире»
Роналдо назвал Винисиуса Жуниора лучшим футболистом в мире.
Бывший нападающий сборной Бразилии поделился мнением о том, может ли вингер «Реала» выиграть «Золотой мяч».
«Думаю, что Вини уже заслужил «Золотой мяч». Он впечатляюще играл в Лиге чемпионов, впечатляюще выступал в Ла Лиге. Он все больше и больше развивается.
Помню, когда его презентацию в качестве футболиста «Реала». Мы с ним хорошо поладили. Я много разговариваю с Вини о футболе и некоторых деталях. И, смотря на все, что произошло, я понимаю, что он фантастически развивается.
Считаю, что его время пришло. В этом сезоне он играл чрезвычайно важную роль в «Реале». На мой взгляд, сегодня он лучший футболист в мире», – заявил Роналдо.
В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор забил 15 голов и сделал 5 передач в 26 матчах в Ла Лиге. Его подробную статистику можно изучить здесь.
В теннисе после Рафы и Новака то же самое.
Непривычно, что ЗМ и большие шлемы будут забирать другие игроки.
Винисиус 2023/2024: 24+11 по гол+пас. ЛЧ, Ла Лига и Суперкубок Испании. Заслужил ЗМ.
Тут главное не перепутать.
Начинаешь понимать какими монстрами были Лео Месси и Роналду.