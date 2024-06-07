Роналдо: «Винисиус уже заслужил «Золотой мяч». Его время пришло. Он лучший футболист в мире»

Роналдо назвал Винисиуса Жуниора лучшим футболистом в мире.

Бывший нападающий сборной поделился мнением о том, может ли вингер «Реала» выиграть « ».

«Думаю, что Вини уже заслужил «Золотой мяч». Он впечатляюще играл в Лиге чемпионов, впечатляюще выступал в Ла Лиге. Он все больше и больше развивается.

Помню, когда его презентацию в качестве футболиста . Мы с ним хорошо поладили. Я много разговариваю с Вини о футболе и некоторых деталях. И, смотря на все, что произошло, я понимаю, что он фантастически развивается.

Считаю, что его время пришло. В этом сезоне он играл чрезвычайно важную роль в «Реале». На мой взгляд, сегодня он лучший футболист в мире», – заявил .

В прошедшем сезоне забил 15 голов и сделал 5 передач в 26 матчах в Ла Лиге. Его подробную статистику можно изучить здесь.