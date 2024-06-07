Силкин против иностранных тренеров в РПЛ: «Хороший к нам не поедет. Вопрос к руководителям – они патриоты клубов? Что делать российским тренерам?»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Михаил Гершкович Сергей Силкин Чемпионат.com Футбол

Сергей Силкин заявил о негативном отношении к иностранным тренерам в РПЛ.

«Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд.

Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры.

Но вопрос об иностранных тренерах нужно задавать руководителям клубов, которые приглашают этих специалистов. Для чего они их приглашают? Они патриоты своих клубов?

Что нужно делать российским тренерам в такой ситуации? Гершкович же предложил ввести налог на иностранных тренеров, значит, нашим остается только ждать. Что они еще могут делать?

Я считаю, что русскоговорящую команду должен возглавлять русскоговорящий тренер. Тогда все будет намного проще.

Какой смысл переводчика? Ведь эмоции не переведешь!» – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Т.е. ответ на вопрос вроде: повышать квалификацию, осваивать новые виды тренировок, тактики, использования аналилитики, новых технологий и статистики, изучение иностранных языков и поездки на стажировки в сильные клубы Европы г-н Силкин даже не рассматривает?
+47
0
+47
Как же они горят, что круговорот физруков в РПЛ спадает
+25
-2
+23
Российским тренерам надо ставить красивую игру , а не регби
+20
-2
+18
Ответ Konservator
Т.е. ответ на вопрос вроде: повышать квалификацию, осваивать новые виды тренировок, тактики, использования аналилитики, новых технологий и статистики, изучение иностранных языков и поездки на стажировки в сильные клубы Европы г-н Силкин даже не рассматривает?
Также как работать в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, во вторую лигу на худой конец и тд, где за меньшую зп можно набраться опыта.

Зачем это все, если можно ввести налог на иностранных тренеров? Как и лимит. И искусственно создать вакансии.
+14
0
+14
Ответ Konservator
Т.е. ответ на вопрос вроде: повышать квалификацию, осваивать новые виды тренировок, тактики, использования аналилитики, новых технологий и статистики, изучение иностранных языков и поездки на стажировки в сильные клубы Европы г-н Силкин даже не рассматривает?
Это сложно.
+13
0
+13
Что делать российским тренерам? Ехать за границу, а не ходить по кругу друг за другом, что в клубах, что в роли экспертов на матч тв
+8
0
+8
Не ныть и лучше работать.
+7
0
+7
Через фнл и вторые лиги доказывать, что вы способны на прогресс) а не только из кормушки в кормушку бегать…
+5
0
+5
Это понятие «российские тренеры», почему нет никогда конкретики? Да потому что нет ни одного российского специалиста который может гарантировать результат, который титулованный и что-то выигрывал. Все эти «российские тренеры» - это те, которые каждые полгода меняют команду, проваливаясь раз за разом. За всю историю РПЛ только Романцев, Газзаев, Слуцкий, Бердыев, и теперь Семак, кто давали результат, остальные шарлатаны и распильщики, еще Черчесова можно включить, но он тот еще шашлычник.
+4
0
+4
Силкин - умничка! Когда он решил, что он тренер, то развалил самое сильное и играющее Динамо в российской истории. Однозначно нужно дать еще шанс!)
+4
0
+4
Хороший тренер приедет только с Фалькао
+3
0
+3
Ответ kunaguero
Сколько тренеров позовут хотя бы в аутсайдеры АПЛ, бундес, сериал, ла лиги ?
Ноль. Хотя был один, Лео Слуцкий и довольно таки, неплох был, что в Виттесе, что в Халл Сити. Тот же Эдегор и Боуэн о нем отлично отзываются.
+2
0
+2
Вообще ни от кого меня так не бомбит, как от Силкина. Ему нужно было на весеннюю часть переходного длинного чемпионата свалить на Бали, уйти в запой, погрузиться в кому, только не мнить себя Йозе Марино и не рушить команду, которая осенью рвала практически всех на изи.но он решил вмешаться. Искренне желаю ему здоровья и найти себя в чем-то другом кроме тренерской деятельности.
+2
0
+2
Ответ Konservator
Т.е. ответ на вопрос вроде: повышать квалификацию, осваивать новые виды тренировок, тактики, использования аналилитики, новых технологий и статистики, изучение иностранных языков и поездки на стажировки в сильные клубы Европы г-н Силкин даже не рассматривает?
Не, конспекты Садырина 70-х годов это топ, и вообще Липпи у Лобановского учился в 80-е)
+2
0
+2
Сергей, хватит обижаться на то, что вас никто не приглашает.
+2
0
+2
Ответ Al Al
Не, конспекты Садырина 70-х годов это топ, и вообще Липпи у Лобановского учился в 80-е)
Липпи действительно приезжал к Валерию Васильевичу на лекции, в этом нет ничего удивительного. Многие тренера раньше читали эти самые лекции, многие приезжали послушать.
+1
0
+1
Ответ Tolrom
Что делать российским тренерам? Ехать за границу, а не ходить по кругу друг за другом, что в клубах, что в роли экспертов на матч тв
Сколько тренеров позовут хотя бы в аутсайдеры АПЛ, бундес, сериал, ла лиги ?
+1
0
+1
А вот вообще - откуда взялась эта мода? Что всякие сбитые летчики вещают своё авторитетное мнение обо всём подряд.
Прямо, вот, вся страна нервно грызёт ногти в ожидании - ну когда же Силкин, наконец, выдаст своё "ящетаю" об иностранных тренерах. Или, там, какой-нибудь бывший игрок третьего состава команды второй лиги просветит нас о перспективах Сафонова в ПСЖ, или...
Кто все эти люди? И зачем их тащат из чуланов?
+1
0
+1
брать пример с Семака ,вывел неизвестную команду с минимальным бюджетом в чемпионы рпл ,вот где лучший тренер всея Руси
+1
0
+1
В данный момент у нас 5 иностранцев, думаю что Саша Илич ненадолго и его заменит российский спец. А что делать российским спецам? Принимать различные предложения как Кержаков , будь это фнл, Сербия, Кипр, а не ждать предложения от клубов РПЛ в студии матча
+1
0
+1
Интересно кто третий у них с Мостовым за столом?

То что тренер без работы критикует тренеров с работой это уже обыденность.
+1
0
+1
Когда в Спартаке были Каррера или Тедеско, судя по командам все эмоции передавались более чем отлично.
А на счёт тренеров, может быть развиваться, а не составлять кодексы отечественного тренера и не жаловаться что выбирают не тебя, а человека с амбициями.
Абаскаля уволили, он через пару месяцев взял Гранаду уже. У нас курируют между дном РПЛ и ФНЛ десяток одних и тех же лиц и спокойно лутают зарплаты.
+1
0
+1
Русскоговорящую команду должен тренировать русскоговорящий тренер.
А Зенит тогда должен тренировать бразилец или португалец?..
+1
0
+1
Мне вот интересно, всё это стадо физруков так против легионеров выступает, потому что сами бездари и понимают, что конкуренции не выдержат? Или там другие, клинические причины?
+2
-1
+1
Ответ Нет Да_1116119228
Российским тренерам надо ставить красивую игру , а не регби
Национальность тут ни при чём.
С одной стороны есть Галактионов, который с молодёжью на 4 месте.
А есть немцы Рангника, которые до зоны вылета довели клуб, и до сих пор из-за них финансовая яма
+3
-3
0
Ответ dimamak10
В данный момент у нас 5 иностранцев, думаю что Саша Илич ненадолго и его заменит российский спец. А что делать российским спецам? Принимать различные предложения как Кержаков , будь это фнл, Сербия, Кипр, а не ждать предложения от клубов РПЛ в студии матча
И желательно предложение из Москвы, чтобы не ездить дальше МКАД.
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Русскоговорящую команду должен тренировать русскоговорящий тренер. А Зенит тогда должен тренировать бразилец или португалец?..
Это плюс)
0
0
0
Ответ evgen-elektromen
Это понятие «российские тренеры», почему нет никогда конкретики? Да потому что нет ни одного российского специалиста который может гарантировать результат, который титулованный и что-то выигрывал. Все эти «российские тренеры» - это те, которые каждые полгода меняют команду, проваливаясь раз за разом. За всю историю РПЛ только Романцев, Газзаев, Слуцкий, Бердыев, и теперь Семак, кто давали результат, остальные шарлатаны и распильщики, еще Черчесова можно включить, но он тот еще шашлычник.
Как старому коню приятно видеть в этом коротком списке двух тренеров ЦСКА. Хм... Двух с половиной.
Я бы ЮПС сюда ещё добавил.
0
0
0
Ответ Coongur
Силкин - умничка! Когда он решил, что он тренер, то развалил самое сильное и играющее Динамо в российской истории. Однозначно нужно дать еще шанс!)
Дайте Силкину поработать!
0
0
0
Он по своему прав. Последние лет восемь чемпионства выигрывали русские тренеры - Слуцкий, Багаж Аленичева, Сёмин, Семак.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий