Силкин против иностранных тренеров в РПЛ: «Хороший к нам не поедет. Вопрос к руководителям – они патриоты клубов? Что делать российским тренерам?»
Сергей Силкин заявил о негативном отношении к иностранным тренерам в РПЛ.
«Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд.
Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры.
Но вопрос об иностранных тренерах нужно задавать руководителям клубов, которые приглашают этих специалистов. Для чего они их приглашают? Они патриоты своих клубов?
Что нужно делать российским тренерам в такой ситуации? Гершкович же предложил ввести налог на иностранных тренеров, значит, нашим остается только ждать. Что они еще могут делать?
Я считаю, что русскоговорящую команду должен возглавлять русскоговорящий тренер. Тогда все будет намного проще.
Какой смысл переводчика? Ведь эмоции не переведешь!» – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.
Зачем это все, если можно ввести налог на иностранных тренеров? Как и лимит. И искусственно создать вакансии.
Прямо, вот, вся страна нервно грызёт ногти в ожидании - ну когда же Силкин, наконец, выдаст своё "ящетаю" об иностранных тренерах. Или, там, какой-нибудь бывший игрок третьего состава команды второй лиги просветит нас о перспективах Сафонова в ПСЖ, или...
Кто все эти люди? И зачем их тащат из чуланов?
То что тренер без работы критикует тренеров с работой это уже обыденность.
А на счёт тренеров, может быть развиваться, а не составлять кодексы отечественного тренера и не жаловаться что выбирают не тебя, а человека с амбициями.
Абаскаля уволили, он через пару месяцев взял Гранаду уже. У нас курируют между дном РПЛ и ФНЛ десяток одних и тех же лиц и спокойно лутают зарплаты.
А Зенит тогда должен тренировать бразилец или португалец?..
С одной стороны есть Галактионов, который с молодёжью на 4 месте.
А есть немцы Рангника, которые до зоны вылета довели клуб, и до сих пор из-за них финансовая яма
Я бы ЮПС сюда ещё добавил.