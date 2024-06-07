Силкин против иностранных тренеров в РПЛ: «Хороший к нам не поедет. Вопрос к руководителям – они патриоты клубов? Что делать российским тренерам?»

Сергей Силкин заявил о негативном отношении к иностранным тренерам в РПЛ.

«Я негативно отношусь к иностранным тренерам в . Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд.

Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры.

Но вопрос об иностранных тренерах нужно задавать руководителям клубов, которые приглашают этих специалистов. Для чего они их приглашают? Они патриоты своих клубов?

Что нужно делать российским тренерам в такой ситуации? Гершкович же предложил ввести налог на иностранных тренеров, значит, нашим остается только ждать. Что они еще могут делать?

Я считаю, что русскоговорящую команду должен возглавлять русскоговорящий тренер. Тогда все будет намного проще.

Какой смысл переводчика? Ведь эмоции не переведешь!» – сказал бывший главный тренер « » .