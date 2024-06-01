Во сколько играют сборная Беларуси – Сборная России, Товарищеские матчи (сборные), 7 июня, время начала матча

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В пятницу, 7 июня, сыграют сборная Беларуси и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.

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Во сколько играют сборная Беларуси – сборная России

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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