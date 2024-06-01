сборная Беларуси – Сборная России где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Международные товарищеские матчи 7 июня
В пятницу, 7 июня, сыграют сборная Беларуси и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске.
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Беларуси – сборная России
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Международные товарищеские матчи: все новости
Последние матчи сборная Беларуси
- Мальта – Беларусь : 0 – 0
- Беларусь – Черногория : 0 – 2
- Косово – Беларусь : 0 – 1
- Беларусь – Андорра : 1 – 0
- Швейцария – Беларусь : 3 – 3
Последние матчи сборная России
- Россия – Парагвай : 0 – 0
- Россия – Сербия : 4 – 0
- Россия – Куба : 8 – 0
- Кения – Россия : 2 – 2
- Россия – Камерун : 1 – 0
Во сколько играют Беларусь – Россия
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