Тренер «Кызыл-Жара» Алиев о Черчесове: «Топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей, физподготовка важна для нас»
Али Алиев считает, что Станислав Черчесов подходит сборной Казахстана.
Российский специалист возглавил национальную команду, сменив Магомеда Адиева на этом посту.
«Назначение Черчесова – топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей. Наша сборная держится на дисциплинированной игре в три центральных защитника.
Для нашей команды особенно важна физическая подготовка. Учитывая эти аспекты, можно сказать, что Черчесов нам подходит», – заявил Алиев Metaratings.kz.