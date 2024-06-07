Тренер «Кызыл-Жара» Алиев о Черчесове: «Топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей, физподготовка важна для нас»

Теги Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Али Алиев Кызыл-Жар Sports – Казахстан Футбол

Али Алиев считает, что Станислав Черчесов подходит сборной Казахстана.

Российский специалист возглавил национальную команду, сменив Магомеда Адиева на этом посту.

«Назначение Черчесова – топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей. Наша сборная держится на дисциплинированной игре в три центральных защитника.

Для нашей команды особенно важна физическая подготовка. Учитывая эти аспекты, можно сказать, что Черчесов нам подходит», – заявил Алиев Metaratings.kz.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий