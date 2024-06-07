Тренер «Кызыл-Жара» Алиев о Черчесове: «Топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей, физподготовка важна для нас»

Али Алиев считает, что Станислав Черчесов подходит сборной Казахстана.

Российский специалист возглавил национальную команду, сменив Магомеда Адиева на этом посту.

«Назначение Черчесова – топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей. Наша сборная держится на дисциплинированной игре в три центральных защитника.

Для нашей команды особенно важна физическая подготовка. Учитывая эти аспекты, можно сказать, что Черчесов нам подходит», – заявил Алиев Metaratings.kz.