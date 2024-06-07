«ПСЖ» сообщил Сафонову и Доннарумме, что разделения на основного и запасного вратарей не будет. Матвей воспринял это хорошо, Джанлуиджи – нет
«ПСЖ» не гарантировал Джанлуиджи Доннарумме позицию первого вратаря.
Напомним, к переходу во французский клуб близок вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
По информации L’Equipe, «ПСЖ» в начале нового сезона не будет устанавливать конкретное деление ролей для каждого вратаря – основного, запасного и резервного.
Руководство клуба сообщило об этом своим вратарям Джанлуиджи Доннарумме, Матвею Сафонову и Арнау Тенасу.
Отмечается, что Сафонов хорошо воспринял эту новость, тогда как Доннарумма – нет.
Кроме того, говорится, что тренер команды Луис Энрике считает, что у Тенаса есть потенциал, а его игра ногами соответствуем всем требованиям.
В прошлом сезоне Доннарумма провел 25 матчей в сезоне Лиги 1.
В первом матче Сафонов все свои ляпы покажет и сядет на лавку
Даже удивительно, и почему это вдруг?
Удачи Матвею!
Рад за нашего вратаря!