«ПСЖ» сообщил Сафонову и Доннарумме, что разделения на основного и запасного вратарей не будет. Матвей воспринял это хорошо, Джанлуиджи – нет

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Луис Энрике Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Арнау Тенас Футбол

«ПСЖ» не гарантировал Джанлуиджи Доннарумме позицию первого вратаря.

Напомним, к переходу во французский клуб близок вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» в начале нового сезона не будет устанавливать конкретное деление ролей для каждого вратаря – основного, запасного и резервного.

Руководство клуба сообщило об этом своим вратарям Джанлуиджи Доннарумме, Матвею Сафонову и Арнау Тенасу.

Отмечается, что Сафонов хорошо воспринял эту новость, тогда как Доннарумма – нет.

Кроме того, говорится, что тренер команды Луис Энрике считает, что у Тенаса есть потенциал, а его игра ногами соответствуем всем требованиям.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 25 матчей в сезоне Лиги 1.

55 комментариев
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В итоге пока все будут обсуждать противостояние Сафонова и Доннаруммы, Тенас станет первым номером и посадит обоих
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+105
Руководство ПСЖ сообщила,что «спортс,ру» будет называть ПСЖ Сафонова,а Доннарумма против…И хочет чтоб называли ПСЖ Доннаруммы
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+63
играть будет тот, кто больше похож на мушкетёра!
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+43
Ответ Vatikan
играть будет тот, кто больше похож на мушкетёра!
Онана больше всех походит
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-1
+14
Матвей молодец. Будет усердно работать на тренировках и даст бог станет первым номером
+8
-1
+7
В итоге всех усадит на банку Тенас)) будет смешно)) Дона - не умеет играть ногами, Мотя - по-любому потребуется время для адаптации какое то, и к стране, и к чемпионату, и к команде, и к обороне. А тенас уже со всем знаком, язык знает, еще и ногами играть умеет)
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При таком отношении Доннаруммы у Сафонова есть шанс
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А чего Доннарумма боится? Или просто ЧСВ зашкаливает? Как бы если ты вратарь мирового уровня, отреагировать надо было примерно так: "Круто, надо ещё раз доказать, что я - лучший, без проблем!"
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Ответ Мирзоанис Якубов
А чего Доннарумма боится? Или просто ЧСВ зашкаливает? Как бы если ты вратарь мирового уровня, отреагировать надо было примерно так: "Круто, надо ещё раз доказать, что я - лучший, без проблем!"
Так Доннарумма и не является вратарём мирового уровня. Он хорош только на уровне Лиги 1. А так и ногами играть не умеет (хотя вроде учится), и в воздухе он тоже очень неуверенный, из-за чего боится играть на выходе. А если сравнивать его игровые качества с его зарплатой - то это вообще небо и земля. Он на очень жирном контракте сидит, который кстати в 26-м году заканчивается. Не удивлюсь, если ПСЖ его просто спихнут, если Сафонов будет норм играть
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+3
Шанс для Матвея. Всё в его руках (и ногах).
+4
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+3
Райолы нет, теперь за Долларумму не придёт решала заступаться и права качать, а с учётом того, что он далеко не идеальный вратарь, то катарцы ещё и скинуть его могут куда-то при излишней капризности и хорошей игре Сафонова.
+2
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Доннаруме нужна конкуренция , встряска, вообще перестал прогрессировать, хронические ошибки, в игре ногами, на выходе, я только один плюс у него вижу, игра на ленточке и как болельщик Милана, рад что клуб избавился от него
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+2
Не дай Бог сломается Доннарума, Сафонов станет основным вратарем.
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Ответ Алексей Мишин
Онана больше всех походит
В новой адаптации от Нетфликс?
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Ну, истерики итальянского куля с мукой вполне стоило ожидать.
+1
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+1
Ответ Алексей Мишин
Онана больше всех походит
Карлос Вальдеррама мог бы посоперничать по схожести
+1
0
+1
Камон файт!!!
+1
0
+1
Ответ Канал ВАнал
Так Доннарумма и не является вратарём мирового уровня. Он хорош только на уровне Лиги 1. А так и ногами играть не умеет (хотя вроде учится), и в воздухе он тоже очень неуверенный, из-за чего боится играть на выходе. А если сравнивать его игровые качества с его зарплатой - то это вообще небо и земля. Он на очень жирном контракте сидит, который кстати в 26-м году заканчивается. Не удивлюсь, если ПСЖ его просто спихнут, если Сафонов будет норм играть
У Матвея игра ногами тоже не самая лучшая)
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Да что тут огороды городить

В первом матче Сафонов все свои ляпы покажет и сядет на лавку
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"Тысяча чертей, каналья!" - прокомментировал новость Сафонов
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«Матвей воспринял это хорошо, Джанлуиджи – нет»

Даже удивительно, и почему это вдруг?
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Матвей понимал, что едет конкурировать, а не сидеть на лавке. АДоннарумма - нет. Занервничал ))
Удачи Матвею!
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Матвея можно реально поздравить али ПСЖ будет выполнять свое обещание !
Рад за нашего вратаря!
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Удачи Сафонову ! выдавливай носатого
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Ответ AminO2
За договорные матчи?
Сто пудов
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Забавно, что они родились в один день, я только заметил)
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Открыв новость, думал, что источник какой-нибудь Карп
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Будет забавно, если в итоге Тенас станет основным, Доннарумма вторым, а Сафонов третьим вратарём)
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Никто в здравом уме не посадит Руму на лавку, это элитный мировой кипер. Посмотрите на историю Лунин-Куртуа этого сезона. Матвею надо пахать и пахать, стиснув зубы...
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Ответ Анатолий Асташин
Матвей молодец. Будет усердно работать на тренировках и даст бог станет первым номером
В Акроне может быть
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