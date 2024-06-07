«ПСЖ» сообщил Сафонову и Доннарумме, что разделения на основного и запасного вратарей не будет. Матвей воспринял это хорошо, Джанлуиджи – нет

«ПСЖ» не гарантировал Джанлуиджи Доннарумме позицию первого вратаря.

Напомним, к переходу во французский клуб близок вратарь « » .

По информации L’Equipe, « » в начале нового сезона не будет устанавливать конкретное деление ролей для каждого вратаря – основного, запасного и резервного.

Руководство клуба сообщило об этом своим вратарям , Матвею Сафонову и .

Отмечается, что Сафонов хорошо воспринял эту новость, тогда как Доннарумма – нет.

Кроме того, говорится, что тренер команды Луис Энрике считает, что у Тенаса есть потенциал, а его игра ногами соответствуем всем требованиям.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 25 матчей в сезоне Лиги 1.