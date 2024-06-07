«Если поменять меня с Черновым на один матч, никто не заметит. Слежу за «Спартаком» и думаю: «Я бы тоже так мог сыграть». Защитник «Текстильщика» Лихачев об уровне РПЛ и Второй лиги

Александр Лихачев заявил, что смог бы играть в нынешнем «Спартаке».

Воспитанник красно-белых выступает за ивановский «Текстильщик» из LEON Второй лиги А.

– Насколько большая разница между твоим нынешним уровнем и уровнем ?

– Например, «Спартак» зачастую доминирует в матчах. Иногда у защитников не так много работы. Порой кажется, если бы я – игрок лиги – попал бы в такую команду, не буду заметен. Никто даже не заметит разницу, если поменять меня с на один матч.

Если Никита попадет на один матч в « », а я – в «Спартак», разница сильно не будет видна. Может быть, я ошибаюсь, но тут еще важно, какой матч. Я слежу за «Спартаком» и иногда думаю: «Я бы тоже так мог сыграть».

Если бы я встретил молодых пацанов из «Спартака», сказал бы им: «Цените это время, потому что оно может очень быстро закончиться». А когда попадешь во Вторую лигу, это небо и земля. Я это все прошел, поэтому хотелось бы такой совет дать. Сейчас я бы все отдал, чтобы вернуться в «Спартак», – сказал .

Экс-защитник «Спартака» Лихачев: «Не понимаю, почему наши клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Сейчас нет еврокубков»