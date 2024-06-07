«Если поменять меня с Черновым на один матч, никто не заметит. Слежу за «Спартаком» и думаю: «Я бы тоже так мог сыграть». Защитник «Текстильщика» Лихачев об уровне РПЛ и Второй лиги

Теги Спартак премьер-лига Россия Текстильщик Александр Лихачев Никита Чернов Чемпионат.com Вторая лига А Футбол

Александр Лихачев заявил, что смог бы играть в нынешнем «Спартаке».

Воспитанник красно-белых выступает за ивановский «Текстильщик» из LEON Второй лиги А.

Насколько большая разница между твоим нынешним уровнем и уровнем РПЛ?

– Например, «Спартак» зачастую доминирует в матчах. Иногда у защитников не так много работы. Порой кажется, если бы я – игрок Второй лиги – попал бы в такую команду, не буду заметен. Никто даже не заметит разницу, если поменять меня с Никитой Черновым на один матч.

Если Никита попадет на один матч в «Текстильщик», а я – в «Спартак», разница сильно не будет видна. Может быть, я ошибаюсь, но тут еще важно, какой матч. Я слежу за «Спартаком» и иногда думаю: «Я бы тоже так мог сыграть».

Если бы я встретил молодых пацанов из «Спартака», сказал бы им: «Цените это время, потому что оно может очень быстро закончиться». А когда попадешь во Вторую лигу, это небо и земля. Я это все прошел, поэтому хотелось бы такой совет дать. Сейчас я бы все отдал, чтобы вернуться в «Спартак», – сказал Александр Лихачев.

Экс-защитник «Спартака» Лихачев: «Не понимаю, почему наши клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Сейчас нет еврокубков»

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16 комментариев
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Я бы вполне легко мог как Джикия в конце сезона играть. Лавку оберегать.
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По факту его даже в первую лигу не зовут, а он в Спартак хочет. Что за новый Мостовой, но вообще непонятно откуда взявшимся ЧСВ
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Вот поэтому легов и берут, чтобы такие Лихачевы не играли в РПЛ.
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Следить по тв и бегать на поле это большая разница. Диванный Вы наш эксперт
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И ведь не проверить его слова, хотя был бы интересный эксперимент
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Ответ TaR
Я бы вполне легко мог как Джикия в конце сезона играть. Лавку оберегать.
Горчички? Угу!
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ну-у, если только после пластики!
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Напоминает, как один знакомый говорил..."Играл я с этим Пашининым во дворе, ничего особенного" )
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Чернов прибавил по игре, один из лучших защитников с паспортом. А Лихачев даже молодого Бозова не смог бы на скамейку усадить.
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ну я на диване лежу и тоже думаю, что мог бы так же медленно бегать и криво пинать... только это с реальностью не имеет никакого отношения, если можешь делай. не делаешь значит не можешь.
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Да-да, был бы ты хуже даже Паши Маслова в защите
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С одной стороны ерунду парень говорит - не понимает, что все определяет время на обработку-принятие решений и тд - принципиально меняет все. С другой стороны, смотря, на какой позиции и в какой команде. Где-то за такого парня могут другие пахать. Скажем, на воротах и страйкером в ’’Зените’’ играют ребята уровня максимум Лучшей лиги мира. И ничего, все призы собрали.
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Ответ ДнепрЧемпион1983
все кто более менее в футбол нормально играл на любиельсвом уровне смотрит на профиков и также думает..
И глубоко заблуждается
Потому что приходят игроки второй лиги в вышку лфл , и выглядят там как Месси , а ты что то про рпл тявкаешь
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