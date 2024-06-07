Музей «Зенита» откроется в год столетия клуба, сообщил Медведев: «Рассчитываем и на болельщиков соперников. Будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев рассказал о планах открыть музей «Зенита» в 2025 году.

Председатель совета директоров петербургского клуба сообщил, что музей сине-бело-голубых откроется в год столетия клуба.

«Говоря о юбилее «Зенита»: мы создадим уникальный музей с историей не только «Зенита», но и города. Это будет один из самых современных музеев в мире.

В мае 2025 года мы планируем его открыть, там будет магазин, кафе, детская комната. Будет 12 зон, связанных с историей «Зенита» и Ленинграда.

Мы рассчитываем на посещение не только болельщиков «Зенита», но и соперников. Там будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало», – заявил Медведев.

59 комментариев
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История советского футбола показывает, как Зенит не проигрывал))))
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Плюсик, если хочешь, что б у стадиона открыли памятники трем легендам петербургского клуба: Халку, Панову и Дзюбе
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отдельная комната с Куусюси, Брюгге, и Насионалями нужна
+19
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Ответ alxch
отдельная комната с Куусюси, Брюгге, и Насионалями нужна
Осер, Твенте, Насьонал, АПОЭЛЬ, Базель, Аустрия, АЕЛ
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Ответ Dragon Z
Комментарий удален модератором
Семерочка уж будет точно... с видео))
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Ответ Spiker1606
Все помнят Динамо Минск - Зенит 4:0, а потом как Газпром купил ответный матч
Газпром матчи не покупает. После 8-1 когда у нас ещё и игрока судья удалил и играли без зрителей Лукашенко уволил руководство Динамо.)))
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Ответ Ваня Шипитко
Плюсик, если хочешь, что б у стадиона открыли памятники трем легендам петербургского клуба: Халку, Панову и Дзюбе
Ирония понятна только в отношении Панова. Дзюба хоть и не очень умный, но очень забивной в рамках рпл, легенда судя по статистике, но чужой среди своих. Но с Халком то что не так?)
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Ответ Ротенберг
История советского футбола показывает, как Зенит не проигрывал))))
В музее будет два зала: заколоченная пыльная каморка истории, которая нужна только чтобы 1925 на эмблеме писать и шикарный Зал блистательного зенита эпохи лучшей в мире негоскорпорации.

На входе будет статуя г-на Миллера в полный рост в вытянутой рукой (руку при входе обязательно целовать), за ней стройным рядом другие легенды клуба: Медведев, Митрофанов, Дюков и пр.

По документам еще будет отдельная экспозиция, посвященная футбольной академии, но на деле экспонатов там не будет.
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Весьма интересен будет раздел за 80 лет истории до газпрома и своих людей во главе РФС: 1 чемп, 1 кубок, 1 сохранение в высшей лиге вопреки регламенту в честь 50-летия революции и пустота...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А кто спонсирует создание этого уникального музея ?
Московские бабушки
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«Как болельщик «Динамо» с детских лет поздравляю родной клуб! «Динамо», вперёд!»
А как перестал быть динамовцем, проигрывали мало. Всё правильно сказал. Просто родной клуб сменил, чё такого.
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В музее будет сводная таблица РПЛ за 17 лет😏
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Ответ 7партак
Газпром матчи не покупает. После 8-1 когда у нас ещё и игрока судья удалил и играли без зрителей Лукашенко уволил руководство Динамо.)))
Газпром купил ответный матч. Из-за этого игрок Динамо Минск Николич отказался ехать в Питер, сказав, что в этом цирке я не буду участвовать. В первом матче он забил 2 гола и отдал голевую передачу.
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Ответ Magico!
Весьма интересен будет раздел за 80 лет истории до газпрома и своих людей во главе РФС: 1 чемп, 1 кубок, 1 сохранение в высшей лиге вопреки регламенту в честь 50-летия революции и пустота...
Ещё Кубок Лиги и выход в финал кубка Интертото, а это больше, чем добились Спартак и Локомотив в своей Еврокубковой истории, как бы смешно или грустно это не звучало.
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Ответ alxch
отдельная комната с Куусюси, Брюгге, и Насионалями нужна
У какого клуба нет своей комнаты со своими Плезенями и Аика?
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Ответ Ваня Шипитко
Плюсик, если хочешь, что б у стадиона открыли памятники трем легендам петербургского клуба: Халку, Панову и Дзюбе
А Халк то как оказался среди Дзюбы и Панова?
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Ответ Spiker1606
Газпром купил ответный матч. Из-за этого игрок Динамо Минск Николич отказался ехать в Питер, сказав, что в этом цирке я не буду участвовать. В первом матче он забил 2 гола и отдал голевую передачу.
кому сказал?
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Ответ Андрей Максимкин
У вас в городе была еще одна команда, помните?! Тоже не самая сытая, но все тяжести переживала так или иначе. Не пережила только эру Газпрому с "один город, одна команда"
Проиграла конкуренцию за публику и ушла

Еще у нас был Тосно помните? Который выиграл Кубок РФ и что синим сделали напомнить?

Сбербанк выкрутил руки собственникам торговых центров и приказал избавиться от всех непрофильных активов, а иначе угрожал закрыть кредитные линии
Давление сверху за то что посмели обыграть богоизбранных московских клубов
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Ответ SMART789
Знаете, не стыдно проигрывать когда в городе миллионнике клуб живет в проголодь, не имеет патронажа ни от ведомств ни от властей, а в начале 90ых и вовсе получая зарплату ботинками и решая задачу как спасти клубную базу и чем кормить игроков Странно, что такой клуб вообще выжил Стыдно было бы купаться в бабле половину века, а на деле по 40+ лет не выиграть ни одного титула Мне за мой клуб не стыдно, вложения соразмерны достижениям
Почему то молодые граждане из Москвы, которые совок не застали, искренне уверены, что в том самом совке условия у всех клубов были одинаковыми.
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Ответ Dragon Z
Комментарий удален модератором
Предлагаете сразу, при жизни?
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Ответ Hawkeye77
"а проигрывали мы мало" Музей видимо будет затрагивать историю исключительно начиная с 2007 года?
2007 нельзя

Там зенит 3 матча из 4 проиграл Спартаку
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Ответ юра георгиевский
В этот музей будут ходить болелы нашего спартачка и нашей динамы, чтобы посмотреть на настоящие еврокубки УЕФА: КУБОК УЕФА-2008 🏆 и СУПЕРКУБОК УЕФА-2008 🏆. Они же их сто лет отродясь не видели, бедолаги, живых трофеев УЕФА. 😂
Для тебя копии настоящие, ахах

Или там на кубке есть шахтёр Ахметова?

Ты в курсе, что кубок УЕФА закрыли после того, как скрыть факты покупок стало невозможно?

И в Лиге Европы Газпром ничего не смог купить
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Ответ Hawkeye77
"а проигрывали мы мало" Музей видимо будет затрагивать историю исключительно начиная с 2007 года?
Даже с 2007 проигрышей много. Осер-Зенит 2:0, Твенте-Зенит 3:0, АПОЭЛ-Зенит 2:1, Базель-Зенит 2:0, Аустрия-Зенит 4:1, АЕЛ-Зенит 1:0, Брюгге-Зенит 3:0 и 2:1. Эти поражения после 2010-х годов и то не весь список.
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Ответ Барыга блинами
Пока московские весь сезон отправляли Семака в отставку, он куканил их по полной программе)
Проигрывая оба матча Локомотиву и Динамо ?
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Ответ Отличник Ослов
Чем бы дитя 69 лет не тешилось . Теперь понятно , почему Дзюба на себя руки наложил .
Отличник должен писать нИ тешилось. Пардон.
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Ответ Барыга блинами
Пока московские весь сезон отправляли Семака в отставку, он куканил их по полной программе)
Да уж, не успевали рот полоскать...
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Ответ Spiker1606
Все помнят Динамо Минск - Зенит 4:0, а потом как Газпром купил ответный матч
Подскажете, а зачем в купленном матче Динамо в дополнительное время забило?
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Ответ Spiker1606
Даже с 2007 проигрышей много. Осер-Зенит 2:0, Твенте-Зенит 3:0, АПОЭЛ-Зенит 2:1, Базель-Зенит 2:0, Аустрия-Зенит 4:1, АЕЛ-Зенит 1:0, Брюгге-Зенит 3:0 и 2:1. Эти поражения после 2010-х годов и то не весь список.
В смысле не весь? Если добавить Бней-Иегуду, то будет практически весь.
Если только вы не решите сюда записывать Малагу или Атлетико и им подобных.
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Ответ Wiley Fox
То есть, сейчас у новодела Газпрома даже музея нет своего?
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