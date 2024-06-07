Музей «Зенита» откроется в год столетия клуба, сообщил Медведев: «Рассчитываем и на болельщиков соперников. Будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало»

Александр Медведев рассказал о планах открыть музей «Зенита» в 2025 году.

Председатель совета директоров петербургского клуба сообщил, что музей сине-бело-голубых откроется в год столетия клуба.



«Говоря о юбилее «Зенита»: мы создадим уникальный музей с историей не только «Зенита», но и города. Это будет один из самых современных музеев в мире.

В мае 2025 года мы планируем его открыть, там будет магазин, кафе, детская комната. Будет 12 зон, связанных с историей «Зенита» и Ленинграда.

Мы рассчитываем на посещение не только болельщиков «Зенита», но и соперников. Там будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало», – заявил Медведев.