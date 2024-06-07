Музей «Зенита» откроется в год столетия клуба, сообщил Медведев: «Рассчитываем и на болельщиков соперников. Будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало»
Александр Медведев рассказал о планах открыть музей «Зенита» в 2025 году.
Председатель совета директоров петербургского клуба сообщил, что музей сине-бело-голубых откроется в год столетия клуба.
«Говоря о юбилее «Зенита»: мы создадим уникальный музей с историей не только «Зенита», но и города. Это будет один из самых современных музеев в мире.
В мае 2025 года мы планируем его открыть, там будет магазин, кафе, детская комната. Будет 12 зон, связанных с историей «Зенита» и Ленинграда.
Мы рассчитываем на посещение не только болельщиков «Зенита», но и соперников. Там будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало», – заявил Медведев.
На входе будет статуя г-на Миллера в полный рост в вытянутой рукой (руку при входе обязательно целовать), за ней стройным рядом другие легенды клуба: Медведев, Митрофанов, Дюков и пр.
По документам еще будет отдельная экспозиция, посвященная футбольной академии, но на деле экспонатов там не будет.
А как перестал быть динамовцем, проигрывали мало. Всё правильно сказал. Просто родной клуб сменил, чё такого.
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