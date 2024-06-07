Аллегри хотел бы возглавить клуб АПЛ, но к нему не обращались. Тренеру предложили контракт на 3 года в Саудовской Аравии
Массимилиано Аллегри настроен поработать в АПЛ.
Бывший главный тренер «Ювентуса» получил предложение из Саудовской Аравии, но итальянец не уверен в необходимости перехода в чемпионат, информирует Sky Sport.
Специалисту был предложен контракт на три года – и в том числе из-за длительности договора тренер не принимает предложение.
Также сообщается, что Массимилиано Аллегри заинтересован возможность поработать в АПЛ.
Но на текущий момент ни один из клубов английского чемпионата не обращался к специалисту.
так что надежда есть
Перес сейчас каждый день свечку ставит, что Макс отказался.