Аллегри хотел бы возглавить клуб АПЛ, но к нему не обращались. Тренеру предложили контракт на 3 года в Саудовской Аравии

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри настроен поработать в АПЛ.

Бывший главный тренер «Ювентуса» получил предложение из Саудовской Аравии, но итальянец не уверен в необходимости перехода в чемпионат, информирует Sky Sport.

Специалисту был предложен контракт на три года – и в том числе из-за длительности договора тренер не принимает предложение.

Также сообщается, что Массимилиано Аллегри заинтересован возможность поработать в АПЛ.

Но на текущий момент ни один из клубов английского чемпионата не обращался к специалисту.

20 комментариев
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Она хотела бы жить на Манхэттене…
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Тухлый Аллегрибол в АПЛ никому кроме аутсайдеров не сдался. И то не факт.
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Ответ darkdyp15
Какими нужно быть недалекими идиотами, чтобы позвать Аллегри к себе в команду в АПЛ, с его устаревшим футболом это гарантированный Чемпионшип
А потом он из Чемпионшипа Баварию отправится тренировать)
+8
0
+8
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Она хотела бы жить на Манхэттене…
и с Максом Аллегри делиться секретами
+7
-1
+6
Его ищут в Марокко, как черчесова.
+5
0
+5
Я бы хотел Джессику Альбу, но она ко мне не обращалась((
+7
-2
+5
Какими нужно быть недалекими идиотами, чтобы позвать Аллегри к себе в команду в АПЛ, с его устаревшим футболом это гарантированный Чемпионшип
+3
0
+3
Ну какая АПЛ) Максу пора менять на фамилию на Аль-Легри и отправляться на футбольную пенсию
+3
0
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Она хотела бы жить на Манхэттене…
Тут, видимо, на Лондоне или на Манчестере :)
+2
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+2
Ответ Phil_Jones07
и с Максом Аллегри делиться секретами
Но он просто физрук с Италии, и вроде не стремный парень но....
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Ответ Николай Бойко
Я бы хотел Джессику Альбу, но она ко мне не обращалась((
шанс не равен нулю если он даже 0.00001

так что надежда есть
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Ответ Николай Бойко
А потом он из Чемпионшипа Баварию отправится тренировать)
он всю жизнь провел в Италии. он не знает языков. какая Англия, какая бундеслига.
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Один мужик работал на фирме Драгон оил водолазом, несколько лет получал зарплату качестве водолаза, однажды ему приказали войти воду он не смог, оказывается он вообще боялся воду, морал, Аллегри несколько лет работал в Ювентусе побеждая серию а тогда состав был готовый просто надо было нажать на педаль и все, а когда ему пришлось что-то сделать самому, он оказался физруком а не тренерам, теперь все знают какой он человек
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Ответ laudrup
А ведь ему когда-то предлагали тренировать Реал! Перес сейчас каждый день свечку ставит, что Макс отказался.
да не задержался бы он в реале с такими результатами на долго. через пол года уволили бы. максимум через год.
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Ответ Евгений Сидоров
Тухлый Аллегрибол в АПЛ никому кроме аутсайдеров не сдался. И то не факт.
Любой клуб из подвала АПЛ скорее Ходжсона с пенсии дёрнет, чем Аллегрову подпишут. А ведь есть ещё мастодонты Эллардайс, Пьюлис, Пардью, Хьюз, Уорнок и Пирсон, которые обойдутся гораздо дешевле, но результат будет примерно тот же.
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Ответ Евгений Сидоров
Тухлый Аллегрибол в АПЛ никому кроме аутсайдеров не сдался. И то не факт.
Думаю, даже аутсайдерам он не нужен. Если они, конечно, не мечтают вернуться в Чемпионшип.
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Английским Бентли не нужен автобус Аллегри.
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А ведь ему когда-то предлагали тренировать Реал!
Перес сейчас каждый день свечку ставит, что Макс отказался.
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