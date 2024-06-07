Шевченко включил Пирло, Мальдини, Кака, Гаттузо, Индзаги, Несту, Зеедорфа в сборную «Милана» из тех, с кем он играл. Роналдиньо, Кафу, Каладзе, Кошту, Ривалдо он не выбрал

Теги Йон-Даль Томассон Милан Эрнан Креспо Дида Кафу Паоло Мальдини Каха Каладзе Алессандро Костакурта Алессандро Неста Сержиньо Дженнаро Гаттузо Кларенс Зеедорф Марек Янкуловски Андреа Пирло Кака Массимо Амброзини Филиппо Индзаги Карло Анчелотти Андрей Шевченко Кристиан Аббьяти Яп Стам Руй Кошта Джанлука Дзамбротта Роналдиньо серия А Италия Ривалдо Джордж Веа Звонимир Бобан Оливер Бирхофф Деметрио Альбертини Мауро Тассотти Себастьяно Росси Футбол

Андрей Шевченко назвал состав мечты из игроков «Милана».

Журналист предложил экс-форварду «россонери» выбрать лучших по мнению украинца футболистов «Милана», с которыми он играл.

– Дида, Аббьяти или Росси?

Дида.

Кафу, Дзамбротта или Тассотти?

– Сложно... Тассотти.

– Двое из списка: Мальдини, Костакурта, Стам, Неста, Каладзе.

– Неста и Мальдини.

– Сержиньо или Янкуловски?

– Сержиньо.

– Трое из списка: Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Амброзини, Альбертини.

– Гаттузо, Кларенс и Андреа.

– Двое из списка: Кака, Роналдиньо, Руй Кошта, Бобан и Ривалдо.

– Кака и Бобан.

– Веа, Индзаги, Креспо, Томассон, Бьерхофф и Шевченко?

– Определенно Индзаги, затем мне придется выбирать между Креспо и Веа. Я? Я буду президентом.

– Тренер?

– Карло Анчелотти, – сказал бывший нападающий «Милана» и сборной Украины в интервью La Gazzetta dello Sport. 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
– Тренер?

– Карло Анчелотти.

Вопрос прям на миллион)
+2
-1
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
– Тренер? – Карло Анчелотти. Вопрос прям на миллион)
Так то в истории Милана были Капелло и Сакки, которые добивались больших успехов
+2
-1
+1
Кафу: вот сейчас обидно было
0
0
0
Ответ <Inter>
Так то в истории Милана были Капелло и Сакки, которые добивались больших успехов
Каких больших?
0
0
0
Ответ <Inter>
Так то в истории Милана были Капелло и Сакки, которые добивались больших успехов
Не спорю,но там пометка "с которыми он играл")
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий