Шевченко включил Пирло, Мальдини, Кака, Гаттузо, Индзаги, Несту, Зеедорфа в сборную «Милана» из тех, с кем он играл. Роналдиньо, Кафу, Каладзе, Кошту, Ривалдо он не выбрал
Андрей Шевченко назвал состав мечты из игроков «Милана».
Журналист предложил экс-форварду «россонери» выбрать лучших по мнению украинца футболистов «Милана», с которыми он играл.
– Дида.
– Кафу, Дзамбротта или Тассотти?
– Сложно... Тассотти.
– Двое из списка: Мальдини, Костакурта, Стам, Неста, Каладзе.
– Неста и Мальдини.
– Сержиньо или Янкуловски?
– Сержиньо.
– Трое из списка: Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Амброзини, Альбертини.
– Гаттузо, Кларенс и Андреа.
– Двое из списка: Кака, Роналдиньо, Руй Кошта, Бобан и Ривалдо.
– Кака и Бобан.
– Веа, Индзаги, Креспо, Томассон, Бьерхофф и Шевченко?
– Определенно Индзаги, затем мне придется выбирать между Креспо и Веа. Я? Я буду президентом.
– Тренер?
– Карло Анчелотти, – сказал бывший нападающий «Милана» и сборной Украины в интервью La Gazzetta dello Sport.
– Карло Анчелотти.
Вопрос прям на миллион)