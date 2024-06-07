Шевченко включил Пирло, Мальдини, Кака, Гаттузо, Индзаги, Несту, Зеедорфа в сборную «Милана» из тех, с кем он играл. Роналдиньо, Кафу, Каладзе, Кошту, Ривалдо он не выбрал

Андрей Шевченко назвал состав мечты из игроков «Милана».

Журналист предложил экс-форварду «россонери» выбрать лучших по мнению украинца футболистов «Милана», с которыми он играл.

– Дида, или ?

– .

– , Дзамбротта или Тассотти?

– Сложно... Тассотти.

– Двое из списка: Мальдини, Костакурта, , Неста, Каладзе.

– Неста и Мальдини.

– Сержиньо или Янкуловски?

– Сержиньо.

– Трое из списка: Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Амброзини, Альбертини.

– Гаттузо, Кларенс и Андреа.

– Двое из списка: Кака, Роналдиньо, Руй Кошта, Бобан и Ривалдо.

– Кака и Бобан.

– Веа, Индзаги, Креспо, Томассон, Бьерхофф и Шевченко?

– Определенно Индзаги, затем мне придется выбирать между Креспо и Веа. Я? Я буду президентом.

– Тренер?

– Карло Анчелотти, – сказал бывший нападающий «Милана» и сборной Украины в интервью La Gazzetta dello Sport.