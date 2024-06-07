Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»

Теги Рома Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 чемпионат мира Леандро Паредес Килиан Мбаппе Футбол

Леандро Паредес ответил Килиану Мбаппе насчет его сравнения Евро и ЧМ.

Ранее француз заявил, что чемпионат Европы сложнее чемпионата мира.

«Каждый может говорить, что хочет. Я не знаю, каков чемпионат Европы, но я знаю, что такое Кубок Америки и Кубок мира, и это два очень сложных турнира.

С чемпионатом мира ничто не сравнится, потому что там собраны лучшие в мире, я не думаю, что есть более сложное соревнование», – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Ромы» Леандро Паредес, игравший с Мбаппе за «ПСЖ».

Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции в 2018 году, а в 2022-м дошел до финала, уступив сборной Аргентины.

14 комментариев
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Ответ Иван Иванов
Что ты блеешь.. На Евро уровень сборных выше. Коста Рик и Египтов всяких нет
Это да, но ведь и Бразилии с Аргентиной там тоже нет
+7
-2
+5
Ответ Иван Иванов
Что ты блеешь.. На Евро уровень сборных выше. Коста Рик и Египтов всяких нет
1. На Евро есть/были Албания и Финляндия
2. Коста-Рика выходила в плей-офф из группы с Англией и Италией
3. Евро выигрывали Дания и Греция. На ЧМ такого ещё ни разу не было
4. В ЧМ всё равно участвуют почти все сильнейшие сборные Европы плюс Бразилия, Аргентина и ещё несколько хороших команд. В отдельные периоды сильные сборные были у Уругвая, Колумбии, Мексики. Недавно Марокко дошёл до полуфинала
+7
-2
+5
Последний норм чм был в 1998 году. И даже тогда евро-2000 по конкурентности выше получился. Сейчас с учетом расширения и в целом доминирования европейцев разрыв колоссально увеличился еще больше
+4
0
+4
Ответ Саша Вжухов
Факты
Какие?
+3
-2
+1
Ответ Вася Жучкин
А Германия на последних двух ЧМ не вышла из группы. Что, скажешь, "аналитик", немцы теперь не достойны участвовать в чемпионатах мира?
Я говорю всё о том же.
Твои доводы ни о чем, ты сыпишь фактами, я парирую в ответ. Прямее некуда демонстрирую, что фактами можно крутить, как вздумается.
Теперь понял?
+1
0
+1
Ответ Вася Жучкин
1. На Евро есть/были Албания и Финляндия 2. Коста-Рика выходила в плей-офф из группы с Англией и Италией 3. Евро выигрывали Дания и Греция. На ЧМ такого ещё ни разу не было 4. В ЧМ всё равно участвуют почти все сильнейшие сборные Европы плюс Бразилия, Аргентина и ещё несколько хороших команд. В отдельные периоды сильные сборные были у Уругвая, Колумбии, Мексики. Недавно Марокко дошёл до полуфинала
Бразилия отлетела Германии 7:1...
Продолжать перечислять "факты"?
Что ты не понимаешь? Всё написал выше ☝️
Аналитик, блин
+2
-2
0
Ответ Иван Иванов
Бразилия отлетела Германии 7:1... Продолжать перечислять "факты"? Что ты не понимаешь? Всё написал выше ☝️ Аналитик, блин
А Германия на последних двух ЧМ не вышла из группы. Что, скажешь, "аналитик", немцы теперь не достойны участвовать в чемпионатах мира?
+1
-1
0
Ответ Tornado of Souls
Германия отлетела Японии. Дания (одна из 4 топ-сборных евро-2020) выхватила от Австралии. Продолжать перечислять "факты"?))
Нет. Перечитай мое сообщение выше ☝️
Но, видимо это бессмысленно... вы тут все, как на подбор "эксперты" и "мыслители"
+1
-1
0
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