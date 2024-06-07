Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»
Леандро Паредес ответил Килиану Мбаппе насчет его сравнения Евро и ЧМ.
Ранее француз заявил, что чемпионат Европы сложнее чемпионата мира.
«Каждый может говорить, что хочет. Я не знаю, каков чемпионат Европы, но я знаю, что такое Кубок Америки и Кубок мира, и это два очень сложных турнира.
С чемпионатом мира ничто не сравнится, потому что там собраны лучшие в мире, я не думаю, что есть более сложное соревнование», – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Ромы» Леандро Паредес, игравший с Мбаппе за «ПСЖ».
Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции в 2018 году, а в 2022-м дошел до финала, уступив сборной Аргентины.
2. Коста-Рика выходила в плей-офф из группы с Англией и Италией
3. Евро выигрывали Дания и Греция. На ЧМ такого ещё ни разу не было
4. В ЧМ всё равно участвуют почти все сильнейшие сборные Европы плюс Бразилия, Аргентина и ещё несколько хороших команд. В отдельные периоды сильные сборные были у Уругвая, Колумбии, Мексики. Недавно Марокко дошёл до полуфинала
Твои доводы ни о чем, ты сыпишь фактами, я парирую в ответ. Прямее некуда демонстрирую, что фактами можно крутить, как вздумается.
Теперь понял?
Продолжать перечислять "факты"?
Что ты не понимаешь? Всё написал выше ☝️
Аналитик, блин
Но, видимо это бессмысленно... вы тут все, как на подбор "эксперты" и "мыслители"