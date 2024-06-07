Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»

Леандро Паредес ответил Килиану Мбаппе насчет его сравнения Евро и ЧМ.

Ранее француз заявил, что чемпионат Европы сложнее чемпионата мира.

«Каждый может говорить, что хочет. Я не знаю, каков чемпионат Европы, но я знаю, что такое Кубок Америки и Кубок мира, и это два очень сложных турнира.

С чемпионатом мира ничто не сравнится, потому что там собраны лучшие в мире, я не думаю, что есть более сложное соревнование», – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Ромы» Леандро Паредес, игравший с Мбаппе за «ПСЖ».

выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции в 2018 году, а в 2022-м дошел до финала, уступив сборной Аргентины.