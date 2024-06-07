Мостовой о фильме про Черенкова: «Превосходная инициатива. Федя великолепно играл в футбол и был одним из самых скромных людей, которых я встречал»
Александр Мостовой одобрил появление фильма про Федора Черенкова.
Спортивная драма «Федя. Народный футболист», посвященная бывшему игроку «Спартака», была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума.
Премьера картины назначена на 31 октября.
«Инициатива снять фильм про Черенкова – это превосходно. Когда меня просят назвать одного из лучших футболистов, я всегда вспоминаю Федю. Многие же не знают, как он играл на самом деле.
Я то все это на себе испытал. Помимо того, что он великолепно играл в футбол, он был одним из самых скромных людей, которых я встречал в жизни», – сказал бывший игрок «Спартака» и партнер Черенкова по чемпионским командам красно-белых (1987, 1989).
Хотя наверное , Федор Федорович просто чеканил меньше 🤪