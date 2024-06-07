Мостовой о фильме про Черенкова: «Превосходная инициатива. Федя великолепно играл в футбол и был одним из самых скромных людей, которых я встречал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Федор Черенков сборная СССР кино кино Футбол

Александр Мостовой одобрил появление фильма про Федора Черенкова.

Спортивная драма «Федя. Народный футболист», посвященная бывшему игроку «Спартака», была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума.

Премьера картины назначена на 31 октября.

«Инициатива снять фильм про Черенкова – это превосходно. Когда меня просят назвать одного из лучших футболистов, я всегда вспоминаю Федю. Многие же не знают, как он играл на самом деле.

Я то все это на себе испытал. Помимо того, что он великолепно играл в футбол, он был одним из самых скромных людей, которых я встречал в жизни», – сказал бывший игрок «Спартака» и партнер Черенкова по чемпионским командам красно-белых (1987, 1989). 

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9 комментариев
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Жаль ты не научился скромности Саша у своего партнёра.
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Для меня Черенков любимый футболист, жаль только что был мелким и не следил за ним когда он играл. Обязательно посмотрю фильм.
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Ну здесь Мостовой абсолютно прав! Фёдора все любили и уважали вне зависимости от приверженности к другим клубам, да и времена были по мне подобрее как будто!!)
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Хорошее дело снять фильм про отличного футболиста и просто замечательного человека
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Надеюсь это будет качественный фильм, а не очередной проходняк с условным Козловским в главной роли.
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Ну всё 👑👑👑 фильм одобрил значит фильм хороший 👍👍👍 и смотреть можно
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Мостовой кого-то или что-то хвалит!? В Сахаре снег пойдет!
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Ответ Roman Popov
Жаль ты не научился скромности Саша у своего партнёра.
Вот именно ☝️
Хотя наверное , Федор Федорович просто чеканил меньше 🤪
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Ответ Roman Popov
Жаль ты не научился скромности Саша у своего партнёра.
А где выдел у царей скромность 🫤🫤🫤
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