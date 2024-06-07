Тубич о переходе в «Краснодар» из «Карпат» в 2011-м: «Это был шаг вперед, потому что чемпионат России сильнее украинского. Ни разу не пожалел»
Неманя Тубич считает, что чемпионат России выше уровнем, чем чемпионат Украины.
– Предлагаю вернуться в 2011 год и вспомнить, при каких обстоятельствах вы попали в «Краснодар» из львовских «Карпат».
– Мы были на сборах в Турции, где присутствовали скауты «Краснодара». Я знал, что у них есть определенный интерес ко мне, они смотрели за нашими играми, но не думал, что мне предложат контракт, потому что оставалось буквально три-четыре дня до конца трансферного окна. Мне позвонил агент и сказал: «Неманя, есть предложение из России».
– Как вы отреагировали?
– С большим интересом, потому что «Краснодар» только вышел из ФНЛ в РПЛ с пятого места, им срочно нужны были футболисты, поэтому все произошло очень стремительно. Мне сразу объяснили, что строится топ-проект с большими амбициями. Для меня это был шаг вперед, потому что понимал, что российский чемпионат сильнее украинского. Ни разу не пожалел о выборе.
– С финансовой точки зрения остались в плюсе после «Карпат»?
– Конечно, это было хорошее предложение, я не мог отказаться. При этом у меня были варианты перейти в «Копенгаген» или «Норшелланн», также интересовались мной в Бельгии, но «Краснодар» оказался лучшим вариантом. И дело не только в финансах. Меня впечатлил проект, клуб возглавлял серб Славолюб Муслин и в составе играли мои соотечественники, – сказал экс-защитник «быков».
Шахтёр был сильнее наших топов , но в целом Лига слабее , и сейчас тоже слабее даже нынешней рпл