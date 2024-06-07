Тубич о переходе в «Краснодар» из «Карпат» в 2011-м: «Это был шаг вперед, потому что чемпионат России сильнее украинского. Ни разу не пожалел»

Теги Чемпионат Украины по футболу Карпаты премьер-лига Россия Славолюб Муслин Краснодар Неманя Тубич Футбол

Неманя Тубич считает, что чемпионат России выше уровнем, чем чемпионат Украины.

– Предлагаю вернуться в 2011 год и вспомнить, при каких обстоятельствах вы попали в «Краснодар» из львовских «Карпат».

– Мы были на сборах в Турции, где присутствовали скауты «Краснодара». Я знал, что у них есть определенный интерес ко мне, они смотрели за нашими играми, но не думал, что мне предложат контракт, потому что оставалось буквально три-четыре дня до конца трансферного окна. Мне позвонил агент и сказал: «Неманя, есть предложение из России».

– Как вы отреагировали?

– С большим интересом, потому что «Краснодар» только вышел из ФНЛ в РПЛ с пятого места, им срочно нужны были футболисты, поэтому все произошло очень стремительно. Мне сразу объяснили, что строится топ-проект с большими амбициями. Для меня это был шаг вперед, потому что понимал, что российский чемпионат сильнее украинского. Ни разу не пожалел о выборе.

– С финансовой точки зрения остались в плюсе после «Карпат»?

– Конечно, это было хорошее предложение, я не мог отказаться. При этом у меня были варианты перейти в «Копенгаген» или «Норшелланн», также интересовались мной в Бельгии, но «Краснодар» оказался лучшим вариантом. И дело не только в финансах. Меня впечатлил проект, клуб возглавлял серб Славолюб Муслин и в составе играли мои соотечественники, – сказал экс-защитник «быков». 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну упл всегда была слабее , что отражает ее отставание в таблице коэффициентов примерно всегда
Шахтёр был сильнее наших топов , но в целом Лига слабее , и сейчас тоже слабее даже нынешней рпл
+2
0
+2
Вернблум, учись!
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий