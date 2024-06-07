Мопе потроллил Мэддисона из-за непопадания в состав Англии на Евро, выложив фото с дротиками. Ранее форвард «Брентфорда» копировал празднование голов Джеймса, изборажая игру в дартс

Нил Мопе потроллил Джеймса Мэддисона из-за его невключения в состав Англии.

Ранее полузащитник « » попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня. Позднее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать Мэддисона в итоговую заявку.

После этой новости форвард « » опубликовал фотографию, на которой он улыбается перед доской для дартса и сжимает в руке три дротика.

Фото: The Sun

В январе у игроков случился конфликт, когда «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:2. В том матче Мопе открыл счет и отпраздновал гол, подражая фирменному празднованию Мэддисона, который обычно изборажает игру в дартс и кидает воображаемые дротики в цель.

В интервью после матча Мэддисон высмеял действия Мопе, заявив: «Он не забил достаточно голов, чтобы иметь свое собственное празднование».

Мопе позднее ответил: «В моей карьере больше голов и меньше вылетов, чем у ».