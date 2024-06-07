Мопе потроллил Мэддисона из-за непопадания в состав Англии на Евро, выложив фото с дротиками. Ранее форвард «Брентфорда» копировал празднование голов Джеймса, изборажая игру в дартс

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Брентфорд Нил Мопе соцсети Джеймс Мэддисон Футбол

Нил Мопе потроллил Джеймса Мэддисона из-за его невключения в состав Англии.

Ранее полузащитник «Тоттенхэма» попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня. Позднее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать Мэддисона в итоговую заявку.

После этой новости форвард «Брентфорда» Нил Мопе опубликовал фотографию, на которой он улыбается перед доской для дартса и сжимает в руке три дротика. 

Фото: The Sun

В январе у игроков случился конфликт, когда «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:2. В том матче Мопе открыл счет и отпраздновал гол, подражая фирменному празднованию Мэддисона, который обычно изборажает игру в дартс и кидает воображаемые дротики в цель.

В интервью после матча Мэддисон высмеял действия Мопе, заявив: «Он не забил достаточно голов, чтобы иметь свое собственное празднование».

Мопе позднее ответил: «В моей карьере больше голов и меньше вылетов, чем у Джеймса Мэддисона».

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8 комментариев
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Ответ Пятка Гути
Нормально потроллил. У них это личное. Почему бы и нет? Безобидно и колко.
Справедливости ради, этому персонажу до сборной своей страны гораздо дальше, чем Мэддисону
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Мелочно как-то. Я вообще не представляю, чтобы Мэддерс аналогичную тему запостил у себя. Не потому что он вежливый, а потому что ему глубоко по на Мопе.
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Как ни странно, проверил на Трансфермаркт суммы всех голов Мопе и всех голов Мэддисона, действительно😕 Француз больше наколотил😅
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Глупейший поступок от француза. Ему то к слову, вообще никогда не светит попасть даже в расширенный список своей сборной
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Ответ S. A.
Справедливости ради, этому персонажу до сборной своей страны гораздо дальше, чем Мэддисону
Какая разница если оба будут смотреть её по телевизору.
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