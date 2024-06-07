Вингер ПСВ Лосано перейдет в «Сан-Диего» в 2025-м. Это первый трансфер новичка МЛС по «правилу Бекхэма»
Ирвинг Лосано подписал контракт с «Сан-Диего».
Вингер подписал с клубом из Калифорнии четырехлетний контракт с возможностью продления на 2 года. Соглашение вступит в силу с 1 января 2025 года, когда «Сан-Диего», основанный в 2023-м, вступит в МЛС. До конца 2024-го Лосано останется в ПСВ.
Как сообщает пресс-служба «Сан-Диего», Лосано станет первым в истории клуба игроком, подписанным по «правилу Бекхэма» – на футболистов данной категории не распространяется потолок зарплат.
Лосано вернулся в ПСВ летом 2023 год, проведя 4 сезона в «Наполи». В минувшем сезоне 28-летний вингер отметился 6 голами и 3 ассистами в 24 матчах Эредивизи. Его подробная статистика – здесь.