Вингер ПСВ Лосано перейдет в «Сан-Диего» в 2025-м. Это первый трансфер новичка МЛС по «правилу Бекхэма»

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ МЛС Дэвид Бекхэм серия А Италия возможные трансферы Наполи Ирвинг Лосано Футбол

Ирвинг Лосано подписал контракт с «Сан-Диего».

Вингер подписал с клубом из Калифорнии четырехлетний контракт с возможностью продления на 2 года. Соглашение вступит в силу с 1 января 2025 года, когда «Сан-Диего», основанный в 2023-м, вступит в МЛС. До конца 2024-го Лосано останется в ПСВ.

Как сообщает пресс-служба «Сан-Диего», Лосано станет первым в истории клуба игроком, подписанным по «правилу Бекхэма» – на футболистов данной категории не распространяется потолок зарплат.

Лосано вернулся в ПСВ летом 2023 год, проведя 4  сезона в «Наполи». В минувшем сезоне 28-летний вингер отметился 6 голами и 3 ассистами в 24 матчах Эредивизи. Его подробная статистика – здесь.

6 комментариев
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а казалось, что такие перспективы у парня
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В 28 лет в МЛС... Печально
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Так и не стал звездой
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Считай, вернулся домой. Сан-Диего находится в непосредственной близости к Мексике. Взял чемпионство с Наполи, можно и обратно домой.
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Из всей новости узнал о каком-то правиле Бекса😅 Надо теперь лезть в Google
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