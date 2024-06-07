ФИФА об оплачиваемых выходных футболисток во время менструации: «Мы должны гарантировать, что заработок подверженных менструальным циклам не окажется под угрозой»
В ФИФА отметили важность заботы о женском здоровье в футболе.
С 1 июня в силу вступили протоколы ФИФА о здоровье женщин в футболе. Согласно новым правилам, игрокам и тренерам предоставляется минимум 14 недель оплачиваемого декретного отпуска и минимум 8 недель оплачиваемого отпуска для тех, кто усыновил ребенка младше 2 лет. Также минимум 8 недель оплачивается женщинам, которые являются небиологическими родителями новорожденных.
Кроме того, регламент позволяет игрокам брать оплачиваемые выходные с матчей или тренировок по причине менструального здоровья.
«Мы должны защищать тех, кто подвержен менструальным циклам, чтобы гарантировать, что их трудоустройство и возможность зарабатывать не окажутся под угрозой», – сказала главный специалист ФИФА по женскому футболу Сарай Бареман.
Отлично. Тогда это повод усомниться в квалификации женщин на управляющих должностях и принятых ими решениях.
Как вам такое 🤡?