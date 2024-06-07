ФИФА об оплачиваемых выходных футболисток во время менструации: «Мы должны гарантировать, что заработок подверженных менструальным циклам не окажется под угрозой»

Теги женский футбол ФИФА Здоровье Футбол

В ФИФА отметили важность заботы о женском здоровье в футболе.

С 1 июня в силу вступили протоколы ФИФА о здоровье женщин в футболе. Согласно новым правилам, игрокам и тренерам предоставляется минимум 14 недель оплачиваемого декретного отпуска и минимум 8 недель оплачиваемого отпуска для тех, кто усыновил ребенка младше 2 лет. Также минимум 8 недель оплачивается женщинам, которые являются небиологическими родителями новорожденных.

Кроме того, регламент позволяет игрокам брать оплачиваемые выходные с матчей или тренировок по причине менструального здоровья.

«Мы должны защищать тех, кто подвержен менструальным циклам, чтобы гарантировать, что их трудоустройство и возможность зарабатывать не окажутся под угрозой», – сказала  главный специалист ФИФА по женскому футболу Сарай Бареман.

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3 комментария
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Если алкоголизм - это болезнь, почему во время запоя не дают больничный!?! Где равноправие?!
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Т.е. "эти дни" влияют в худшую сторону в плане работоспособности и принятия решений?? Правильно?
Отлично. Тогда это повод усомниться в квалификации женщин на управляющих должностях и принятых ими решениях.
Как вам такое 🤡?
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🙈🙈🙈
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