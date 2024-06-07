Ривалдо: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Если он выиграет Кубок Америки, будет еще лучше»
Ривалдо считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч».
«Винисиус – очень преданный парень. Он приехал в «Реал», а затем отправился в «Реал Кастилья», чтобы учиться.
Он провел несколько матчей, и мы увидели, что ему еще нужно немного времени, чтобы научиться забивать. И он научился!
Он упорно тренировался. Сейчас мы видим, что ему намного проще забивать голы.
Винисиус заслуживает «Золотой мяч».
Он уже заслуживает этой награды, но если он выиграет Кубок Америки, будет еще лучше», – сказал бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо.
В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор забил 15 голов и сделал 5 передач в 26 матчах в Ла Лиге. Его подробную статистику можно изучить здесь.
Аргентина - Италия 3:0. Финаллисима.
Чили - Португалия 0:0. 3:0 по пенальти. Кубок Конфедераций 2017.
Бразилия - Испания 3:0. Кубок Конфедераций 2013
США - Испания 2:0. Кубок Конфедераций 2009.
Я говорил о влиянии на команду и результат - в этом Винисиус превосходит Криша. Он тащит команду своим креативом, а не подставляет флягу перед пустыми. В этом Винисиус больше похож на Месси - они творят
1) смотрят, у кого по итогам сезона больше трофеев – 69%;
2) смотрят статистику (это объясняет, почему атакующие игроки получают преимущество) – 30%;
3) смотрят, собственно, сам футбол, от свистка до свистка – 1%.
А что?