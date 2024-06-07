Ривалдо: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Если он выиграет Кубок Америки, будет еще лучше»

Ривалдо считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч».

«Винисиус – очень преданный парень. Он приехал в «Реал», а затем отправился в «Реал Кастилья», чтобы учиться.

Он провел несколько матчей, и мы увидели, что ему еще нужно немного времени, чтобы научиться забивать. И он научился!

Он упорно тренировался. Сейчас мы видим, что ему намного проще забивать голы.

Винисиус заслуживает «Золотой мяч».

Он уже заслуживает этой награды, но если он выиграет Кубок Америки, будет еще лучше», – сказал бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо.

В прошедшем сезоне забил 15 голов и сделал 5 передач в 26 матчах в Ла Лиге. Его подробную статистику можно изучить здесь.