Ривалдо: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Если он выиграет Кубок Америки, будет еще лучше»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Ривалдо Кубок Америки Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Ривалдо считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч».

«Винисиус – очень преданный парень. Он приехал в «Реал», а затем отправился в «Реал Кастилья», чтобы учиться.

Он провел несколько матчей, и мы увидели, что ему еще нужно немного времени, чтобы научиться забивать. И он научился!

Он упорно тренировался. Сейчас мы видим, что ему намного проще забивать голы.

Винисиус заслуживает «Золотой мяч».

Он уже заслуживает этой награды, но если он выиграет Кубок Америки, будет еще лучше», – сказал бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор забил 15 голов и сделал 5 передач в 26 матчах в Ла Лиге. Его подробную статистику можно изучить здесь.

37 комментариев
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Ответ Нефанатик
А если Евро выиграет Кроос, Мбаппе и Джуд? Коо тогда заслуживает? Ведь копа Америка - ни в какое сравнение с ЧЕ не идет
Тогда месси
+16
-6
+10
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
В 2013 тоже Реал победил в ЛЧ? И с каких это пор ЛЧ гарантия получения ЗМ? Каннаваро, Роналдиньо, Шевченко, Недвед, Роналдо, Оуэн и т. д. за ЛЧ получали?
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+5
Ответ Dexter Morgan
С каких пор Копа Америка стал таким важным турниром в определении лучшего? Номинально это очень слабый аналог Евро.
Чемпионов Европы регулярно нагибают сборные ЮА.

Аргентина - Италия 3:0. Финаллисима.
Чили - Португалия 0:0. 3:0 по пенальти. Кубок Конфедераций 2017.
Бразилия - Испания 3:0. Кубок Конфедераций 2013
США - Испания 2:0. Кубок Конфедераций 2009.
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Как с цепи все по команде сорвались, буквально месяц назад ни одной новости про Винисиуса и Золотой мяч вообще не было.
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Ответ Dexter Morgan
Винисиус к 23 годам сыграл в двух финалах ЛЧ. И в обоих забил решающие голы. Не говоря о том, что в плей-офф по системе гол+пас у него сумасшедшие цифры. А особо одарённые фанаты продвинутой статистики пусть посмотрят обводки, ключевые передачи и всё такое. Много чего узнаете. Когда ваш Месси ходит пешком и ничего не делает, то вы все в восторге. А Винисиус играет в старый добрый бразильский футбол. И доминирует. Он наследник Роналду.
Гол с Дортмундом (привоз от заща) самый решающий или привоз от Нойера после рандомного удара.
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Ответ Dexter Morgan
Ложь. Роналду лучший игрок в истории. А вот Винисиус уже сделал столько же результативных действий в важных матчах, сколько Месси в ЛЧ. Вот об этом подумай. А у Роналду космические цифры.
Зачем ты врёшь? Винисиусу до действий Месси как до луны.
Я говорил о влиянии на команду и результат - в этом Винисиус превосходит Криша. Он тащит команду своим креативом, а не подставляет флягу перед пустыми. В этом Винисиус больше похож на Месси - они творят
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Ответ Илья Мурашов
Чемпионов Европы регулярно нагибают сборные ЮА. Аргентина - Италия 3:0. Финаллисима. Чили - Португалия 0:0. 3:0 по пенальти. Кубок Конфедераций 2017. Бразилия - Испания 3:0. Кубок Конфедераций 2013 США - Испания 2:0. Кубок Конфедераций 2009.
Молодец, рандомные результаты взял. Кто-то кого-то всегда обыгрывал. Вот только почему-то все стремятся в Европе поиграть.
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Ответ Нефанатик
А если Евро выиграет Кроос, Мбаппе и Джуд? Коо тогда заслуживает? Ведь копа Америка - ни в какое сравнение с ЧЕ не идет
Как выбирают победителя на Золотой мяч:
1) смотрят, у кого по итогам сезона больше трофеев – 69%;
2) смотрят статистику (это объясняет, почему атакующие игроки получают преимущество) – 30%;
3) смотрят, собственно, сам футбол, от свистка до свистка – 1%.
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Ответ Go-go-love
Ты это расскажи тем, кто Месси ЗМ дал за Кубок Америки.
Сам Ривалдо получал ЗМ за Кубок Америки, как и Зубастик свой первый зм.
А что?
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что-то подборка такая от журналистов в сторону кривляки...то Роналду, теперь - Ривалдо...кто следующий?
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Если выиграет тогда да, а пока Бразилия успокойтесь
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Ответ Dexter Morgan
Молодец, рандомные результаты взял. Кто-то кого-то всегда обыгрывал. Вот только почему-то все стремятся в Европе поиграть.
Это не рандомные. Я взял матчи сразу после победы на Евро и взял не товарищеские матчи, а турниры.
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Ответ Илья Мурашов
Это не рандомные. Я взял матчи сразу после победы на Евро и взял не товарищеские матчи, а турниры.
Только Бразилия и Аргентина на уровне других европейских сборных. А так там только в Боливии тяжело играть, учитывая высоту.
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Ответ Dexter Morgan
Винисиус к 23 годам сыграл в двух финалах ЛЧ. И в обоих забил решающие голы. Не говоря о том, что в плей-офф по системе гол+пас у него сумасшедшие цифры. А особо одарённые фанаты продвинутой статистики пусть посмотрят обводки, ключевые передачи и всё такое. Много чего узнаете. Когда ваш Месси ходит пешком и ничего не делает, то вы все в восторге. А Винисиус играет в старый добрый бразильский футбол. И доминирует. Он наследник Роналду.
Он уже превзошёл Роналду. Криш не имел такого влияния на свою команду
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Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Зачем ты врёшь? Винисиусу до действий Месси как до луны. Я говорил о влиянии на команду и результат - в этом Винисиус превосходит Криша. Он тащит команду своим креативом, а не подставляет флягу перед пустыми. В этом Винисиус больше похож на Месси - они творят
Винисиус как раз на позиции Роналду играет. И разрывает фланг.
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Даже если и выиграет (пусть выиграет), мяч вручит Тони Кроосу!! Заслужил и достоин!!!
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Ответ Автобус Папы Карло
Гол с Дортмундом (привоз от заща) самый решающий или привоз от Нойера после рандомного удара.
Что-то в матчах с Реалом внезапно все начинают привозить. Не чувствуешь и не видишь эту закономерность? Возможно, в этом заслуга Реала? Почему-то Куртуа стена.
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Ответ Автобус Папы Карло
Гол с Дортмундом (привоз от заща) самый решающий или привоз от Нойера после рандомного удара.
3+2 и ещё 2 организованных гола из 10 Реала в 5 играх финал, 1/2 и 1/4 - фигня, конечно. Подумаешь сделал 7 голов в 5 главных матчах турнира, то ли дело меська: никогда 7 голов в этих 5 решающих играх не делал, вот вообще никогда. К слову только лучший игрок в истории ЛЧ Роналду и делал столько., сколько сделал Винисиус. Фигня какая по мнению сектантов))
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Ответ Dexter Morgan
Месси сколько раз забивал в финалах ЛЧ? Винисиус уже это повторил. Роналду же в стратосфере по влиянию на игру команды. При Роналду результативность выше была.
Важные матчи только в финалах? Какое ещё влияние Криша на команду? Превосходный наконечник/замыкатель, идеально завершавший старания партнёров, не более того
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Ответ Tristan...
Важные матчи только в финалах? Какое ещё влияние Криша на команду? Превосходный наконечник/замыкатель, идеально завершавший старания партнёров, не более того
Тебе футбол вообще смотреть не рекомендуется. Или ты его смотреть начал, когда Роналду и Месси старше 35 стали.
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А если Евро выиграет Кроос, Мбаппе и Джуд? Коо тогда заслуживает? Ведь копа Америка - ни в какое сравнение с ЧЕ не идет
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