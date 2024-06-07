Посол Беларуси в России Крутой о товарищеской игре сборных: «Главный матч года. У нас к нему такое отношение»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь товарищеские матчи (сборные) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Посол Беларуси в России назвал товарищеский матч сборных главной игрой года.

Сборные Беларуси и России сыграют сегодня в Минске. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

«Это главный матч года. У нас к нему такое отношение», – сообщил Дмитрий Крутой в кулуарах ПМЭФ-2024.  

Сборная России отстранена от международных турниров с весны 2022 года. Сборная Беларуси продолжает выступать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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9 комментариев
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у кого, у вас? у чиновников, которые как обычно думают что могут от имени всех говорить? уверен, что у футболистов и болельщиков к нему абсолютно отношение как к товарищескому, ибо Беларусь все еще выступает в официальных играх
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🤡
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Отношение, думаю у болельщиков, абсолютно без интереса - товарняк как товарняк, наши отмучаются 90 минут, скатают 1-1 и в отпуск. Смотреть не хочется.
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и все-таки крутой посол у Беларуси в России)
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Осталось Роттенберга позвать
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финал ЛЧ - главный матч года
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Крутой о крутой товарищеской игре ...
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Да что там года!!! Бери выше! Века!!!
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А я вам сейчас покажу,откуда на Сафонова готовилось нападение
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