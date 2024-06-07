Посол Беларуси в России Крутой о товарищеской игре сборных: «Главный матч года. У нас к нему такое отношение»

Посол Беларуси в России назвал товарищеский матч сборных главной игрой года.

Сборные Беларуси и России сыграют сегодня в Минске. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

«Это главный матч года. У нас к нему такое отношение», – сообщил Дмитрий Крутой в кулуарах ПМЭФ-2024.

Сборная России отстранена от международных турниров с весны 2022 года. Сборная Беларуси продолжает выступать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.