Экс-защитник «Спартака» Лихачев: «Не понимаю, почему наши клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Сейчас нет еврокубков»

Экс-защитник «Спартака» Александр Лихачев против легионеров в клубах Мир РПЛ.

«Разговаривал с , когда он еще играл в Швейцарии. Он рассказывал, что их центральному защитнику 19 лет, у него есть качества, перспективный футболист, но сейчас через матч ошибается.

Однако никто его на замену не сажает, дают играть и совершать ошибки, а через год продают в хороший клуб за приличные деньги. Конечно, не с каждым так сработает, но почему бы не попробовать, тем более сейчас, когда нет еврокубков.

Не понимаю, почему клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Это я не с обидой говорю. Просто когда еще давать развиваться нашим парням, если не сейчас?» – сказал чемпион Евро-2013 U17, сейчас выступающий за « » из Иваново.