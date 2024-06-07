Экс-защитник «Спартака» Лихачев: «Не понимаю, почему наши клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Сейчас нет еврокубков»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Швейцария Текстильщик лимит на легионеров Антон Митрюшкин Александр Лихачев Чемпионат.com Вторая лига А Футбол

Экс-защитник «Спартака» Александр Лихачев против легионеров в клубах Мир РПЛ.

«Разговаривал с Антоном Митрюшкиным, когда он еще играл в Швейцарии. Он рассказывал, что их центральному защитнику 19 лет, у него есть качества, перспективный футболист, но сейчас через матч ошибается.

Однако никто его на замену не сажает, дают играть и совершать ошибки, а через год продают в хороший клуб за приличные деньги. Конечно, не с каждым так сработает, но почему бы не попробовать, тем более сейчас, когда нет еврокубков.

Не понимаю, почему клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Это я не с обидой говорю. Просто когда еще давать развиваться нашим парням, если не сейчас?» – сказал чемпион Евро-2013 U17, сейчас выступающий за «Текстильщик» из Иваново. 

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16 комментариев
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27 лет. 3 сезона (2016-2019) играл в Спартаке-2, в основной состав так и не пробился, хотя за 55 матчей в Спартаке-2 таких шансов должно было быть предостаточно. Оказался никому не нужен ни в РПЛ, ни даже в ФНЛ, ушел во вторую лигу (Тюмень), где играет и до сих пор. Считает, что ему должны были давать больше шансов за счет легионеров, поэтому не любит их за то, что они отняли у него место в составе. Короче - типичный паспортист
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А я вот не понимаю, почему спортсмены покупают швейцарские/японские часы, европейские авто, итальянскую обувь - ведь всё равно в западных состязаниях не участвуют. Вот перед кем они рисуются ? Зачем им западный уровень копировать ?
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Ответ Celsius
27 лет. 3 сезона (2016-2019) играл в Спартаке-2, в основной состав так и не пробился, хотя за 55 матчей в Спартаке-2 таких шансов должно было быть предостаточно. Оказался никому не нужен ни в РПЛ, ни даже в ФНЛ, ушел во вторую лигу (Тюмень), где играет и до сих пор. Считает, что ему должны были давать больше шансов за счет легионеров, поэтому не любит их за то, что они отняли у него место в составе. Короче - типичный паспортист
Да, и самое главное что ни слова про уровень свой и таких как он. Главное не покупать легионеров а ставить их а главный аргумент потому что надо своих...
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Посмотрел ради интереса, кто у Митрюшкина был 19 летним центральным защитником и оказалось, что в Швейцарии, где дают играть молодым, за 4 года был только один такой — Ян Бамерт, сейчас пылит примерно на уровне Лихачева в швейцарском втордиве
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Не надоел ещё этот бред?
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Комментарий удален модератором
Как же, купишь россиянина, денег не хватит. Последний пример, 30 млн. за Соболева, это три бразильца, которые еще и играют в футбол намного лучше. А брать своих воспитанников и рисковано, да и загубить легко, бросая в пекло борьбы. Пример Пиняев в Локо.
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Играть должны только свои, а не проводить чемпионат России среди инопришлых. Пока у власти питерские будет засилие иностранцев, не может же Зенит выигрывать своими, как Спартак. Зачем зря волновать верховного. Семак великий тренер…. Какой он на самом деле мы видели это в Уфе. Купили сборную южной Америки, а гонору то, гонору…..позор
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а почему 65% населения покупает иномарки, несмотря на закрытие всех иностранных заводов и концернов?
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Вот, честно пытался вспомнить, когда в Спартаке играл этот Лихачев... Не вспомнил.
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Ответ Пётр Гусев
Сразу видно ты не москвач,по лимиту поди бедолага на бахче в Астрахане на дядю арбайтн чиниш.Ну ничаво,деньгу накопишь,и комнатуху в Питере снимешь..
А вы глазастый! Своих по бахче ищете? Как найдёте будете обсуждать какие вы все коренные московцы? Удачных поисков. Да, русский выучите, пригодиться.
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Ответ тралмейстер
А вы глазастый! Своих по бахче ищете? Как найдёте будете обсуждать какие вы все коренные московцы? Удачных поисков. Да, русский выучите, пригодиться.
Чаво, Чаво,обиду в челе держишь? ты хлопче не серчай,про бахчу видать прям в точку попал.Так это труд твой почётен.Не отвлекаю от трудов праведных?Аз есим московиц,как ты изволил вымолвить,а язык русичей,я по старинным рукописям изволил изучать, ты уж не обессуть,это вы в сельских лицеях по новым учебникам да с новыми шелкопёрами науки нам,москавцам, не ведомые постигаете,да бедолаги на трудах непосильных,да праведных потом гробитесь,а мы всё по старинке,на церковно - приходских старческих трудах архивных,при лучине ,в потьмах науку постигаем.Завидуем вам сельским,но что поделать, и ваш крест нужно кому-то нести.Так что отрок,работай помоляся,не серчай на ближних,и помни о Боге.С приветом,МОСКВАЧИ!
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Ответ Сергей Лютый
Да, и самое главное что ни слова про уровень свой и таких как он. Главное не покупать легионеров а ставить их а главный аргумент потому что надо своих...
" ни слова про уровень свой и таких как он"
Так а что ему сказать то? Что у них уровень неконкурентный? Паспортисты же свято верят, что российские клубы должны тратить свои деньги исключительно на них, а о своих клубных интересах никак не думать.
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