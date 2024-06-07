Экс-защитник «Спартака» Лихачев: «Не понимаю, почему наши клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Сейчас нет еврокубков»
Экс-защитник «Спартака» Александр Лихачев против легионеров в клубах Мир РПЛ.
«Разговаривал с Антоном Митрюшкиным, когда он еще играл в Швейцарии. Он рассказывал, что их центральному защитнику 19 лет, у него есть качества, перспективный футболист, но сейчас через матч ошибается.
Однако никто его на замену не сажает, дают играть и совершать ошибки, а через год продают в хороший клуб за приличные деньги. Конечно, не с каждым так сработает, но почему бы не попробовать, тем более сейчас, когда нет еврокубков.
Не понимаю, почему клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Это я не с обидой говорю. Просто когда еще давать развиваться нашим парням, если не сейчас?» – сказал чемпион Евро-2013 U17, сейчас выступающий за «Текстильщик» из Иваново.
Так а что ему сказать то? Что у них уровень неконкурентный? Паспортисты же свято верят, что российские клубы должны тратить свои деньги исключительно на них, а о своих клубных интересах никак не думать.