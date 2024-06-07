Руни сравнил Фергюсона и Гвардиолу: «Задайтесь вопросом: сможет ли Пеп сделать так же с таким клубом, как «Абердин»? Достижения сэра Алекса невероятны»
Уэйн Руни сравнил наследие Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолы.
«Конечно, будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на то, что сэр Алекс сделал в «Манчестер Юнайтед». Но то, что он сделал в «Абердине», невероятно.
Задайтесь вопросом: сможет ли Пеп Гвардиола сделать так же в такой команде, как «Абердин»?
Будут вопросы и дискуссии. Думаю, что Гвардиола для своей эры, конечно, лучший, и он изменил то, как играют в футбол во всем мире.
Но для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
Алекс Фергюсон возглавлял «Абердин» с 1978 по 1986 год. С клубом он три раза выиграл чемпионат Шотландии, четыре раза – Кубок Шотландии.
Пеп Гвардиола выиграл вместе с «Манчестер Сити» четыре подряд чемпионских титула в АПЛ и шесть за восемь сезонов в общей сложности.
Вы серьезно? А Кубок обладателей Кубков и Суперкубок?)
Результаты в Шотландии согласен тоже крутые, Селтик и Рейнджерс доминируют там очень долго, и борьба остальными клубами ведётся, как правило, за третье место.
Так что не зачем защищать САФ и отпускать Пеп. Каждый раз что то интересненькое хочется почитать или обсудить. Но одно и тоже каждый раз есть бещенных три фанатов МЮ, РЕАЛ и Барса и все трое как психи пихают доказывают что то.
Люди из 80-х офигели бы что можно играть без форварда с ложными фулбеками, инсайдами, девятками и играть в богомерзкий (на тот момент) схеме 4-3-3.
Первую революцию с тотальным футболом сделал как раз таки Барса в 90-х.
Потом в начале нулевых Моуриньо пришел в АПЛ где не знали другую схему кроме как 4-4-2 и они понятия не имели как играть против ромба Челси.
Потом была Барса Пепа с тики-такой.
Сейчас такой номер как с Абердином сделать очень тяжело будет.
Худший Сезон Месси в ПСЖ 21-22. Статистика:
6 голов + 14 голевых (мы же только это за "статистику" берем?) в чемпионате
1+0 в кубке (суперкубок)
5+0 в ЛЧ.
Итого: 11+14.
Винисиус в этом сезоне, за который ему уверенно выдают ЗМ:
15+5 в чемпионате
3+0 в кубке
6+5 в ЛЧ
Итого: 24 +10
Вывод из факт-чекинга: 2vdhrvmmzf = балабол