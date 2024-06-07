Руни сравнил Фергюсона и Гвардиолу: «Задайтесь вопросом: сможет ли Пеп сделать так же с таким клубом, как «Абердин»? Достижения сэра Алекса невероятны»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Алекс Фергюсон высшая лига Шотландия Абердин Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Уэйн Руни сравнил наследие Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолы.

«Конечно, будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на то, что сэр Алекс сделал в «Манчестер Юнайтед». Но то, что он сделал в «Абердине», невероятно.

Задайтесь вопросом: сможет ли Пеп Гвардиола сделать так же в такой команде, как «Абердин»?

Будут вопросы и дискуссии. Думаю, что Гвардиола для своей эры, конечно, лучший, и он изменил то, как играют в футбол во всем мире.

Но для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

Алекс Фергюсон возглавлял «Абердин» с 1978 по 1986 год. С клубом он три раза выиграл чемпионат Шотландии, четыре раза – Кубок Шотландии.

Пеп Гвардиола выиграл вместе с «Манчестер Сити» четыре подряд чемпионских титула в АПЛ и шесть за восемь сезонов в общей сложности.

70 комментариев
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При условии 115 нарушений ффп, почему нет?
+57
-15
+42
Ответ TaR
А смог бы Месси зажигать в дождливом Стоке?
Он даже в ПСГ не смог
+39
-8
+31
Ответ SergeyFedorov93
За восемь лет три раза выиграть чемпионат Шотландии? Думаю, получится
С командой, которая до этого ничего никогда не выигрывала. А заодно взять еврокубок в финале с Реалом. Успехов))
+30
-4
+26
Пеп - главный жулик футбола: сначала Негрейра, потом чемпионат без конкуренции, потом 115 нарушений.
+34
-15
+19
Да главный трофей Фергюсона с Абердином не указали ))
+13
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+13
Ответ Юрий Кечко
2 лч за 25 лет))) куда там пепу
Так Пеп в Сити взял ЛЧ с какой попытки ? Столько позорных вылетов от команд андердогов и только 1 победа. С таким бюджетом подобным достижением гордиться такое себе. Думаю Клопп будучи тренером Сити взял бы ЛЧ раньше. Да что там говорить, если он в Ливерпуле сделал это раньше Гвардиолы.
+15
-4
+11
А смог бы Месси зажигать в дождливом Стоке?
+16
-6
+10
Понимаю, что на этом сайте культ Гвардиолы и для многих он лучший в истории галактики, но думаю даже эти люди не должны отрицать величия Сэра Алекса Фергюсона. Он не просто побеждал, а делал это десятилетиями. Построил несколько чемпионских команд, менял стиль, всегда подстраивался под тренды, что и помогло ему так долго оставаться на плаву. Всегда важной частью команды были воспитанники. Он идеально чувствовал момент, когда нужно прощаться с игроками, даже если они могли еще пару лет приносить пользу клубу. Он так и не стал ворчливым дедом, который говорил бы, что молодые игроки уже не те. а находил язык с разными поколениями игроков - то чего так и не смог добиться Моуриньо. Сейчас из таких остался наверно только Анчелотти. Фергюсон побеждал не просто за счёт безграничного ресурса. Нет, это не так. Сейчас часто пытаются приврать будто тот МЮ тратил больше всех, но в те годы Ливерпуль был иногда даже выше по этому показателю. Потом появились Челси и Ман Сити и тут даже говорить нечего. Посмотрите последнюю чемпионскую команду МЮ. Смог бы Гвардиола с такими игроками выиграть АПЛ ? Ну а победа над Реалом в финале еврокубка с Абердионом это вишенка на торте. САФ проработал в АПЛ 26 лет и как это сложно думаю можно понять по тем же Гвардиоле с Клопом, которые до 10 не добрались, а уже без сил.
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Очевидно же, кто больше начеканит, тот и лучший тренер
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Ответ Moscwow
Он даже в ПСГ не смог
Хорош))
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В Абердине шарлатану никто не будет каждый год покупать защитников на 300 млн.
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Ответ Section5
Да главный трофей Фергюсона с Абердином не указали ))
На самом деле сложно выделить главную чашку Фергюсона в Абердине, потому что внутренними он скинул с насеста более именитые и богатые клубы в лице Селтика и Рейджерс. На европейской арене КОК по ценности заметно уступал КЕЧ, но тот факт, что его Абердин смог обыграть в финале Реал, у которого это вроде как последнее поражение в финале еврокубков, дорогого стоит. В четвертьфинале не без труда тогда прошли Баварию.
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Ответ Ronaldo_il_Phenomeno
Я не поклонник Пепа, но все эти нарушения не отменяют действительно отличной игры его команды.
Чикаго Буллз в баскетболе или Эдмонтон Ойлерз в хоккее в своё время собрали сборные мира и все ими восхищались, хотя по факту составы были на голову сильнее конкурентов. У Манчестер Сити то же самое.
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"С клубом он три раза выиграл чемпионат Шотландии, четыре раза – Кубок Шотландии."

Вы серьезно? А Кубок обладателей Кубков и Суперкубок?)
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Да, только Пеп сразу, без обкатки в слабых клубах, возглавил Барсу и сделал ее лидером мирового!!! футбола! А сэр Алекс, для начала, набирался опыта в Абердине и уже сильно позднее привел МЮ на вершину.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Пеп - главный жулик футбола: сначала Негрейра, потом чемпионат без конкуренции, потом 115 нарушений.
Лысый шарлатан)
+6
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+4
Ответ _mountain_range_
В Абердине шарлатану никто не будет каждый год покупать защитников на 300 млн.
Там с сезона 95/96 трансферный рекорд не обновлялся на нападающих то)) О каких защитниках может идти речь)))
+3
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Набег Пепофилов через 3...2...)
+7
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После ухода Ферги чемпион занял 7 место с Дэвидом Мойесом. И начались разговоры, что состав настолько слабый, что с ним 5 место потолок. Вот настолько Фергюсон был крут. Самые крупные покупки были, если я не ошибаюсь, Руни и Рио Фердинанд, но это игроки что лидерами были десятилетие. Сейчас же в МЮ просто мрак и с игрой, и с результатами, и с трансферами...
Результаты в Шотландии согласен тоже крутые, Селтик и Рейнджерс доминируют там очень долго, и борьба остальными клубами ведётся, как правило, за третье место.
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Раньше не было мешков, сейчас если докажут 115 нарушений, лысый со своими трофеями быстро растворится, никто о нем и не вспомнит, но на то он и шарлатан, что и здесь откупятся, а так по сути чего он добился? В лч его регулярно имеет лучший клуб мира
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+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Понимаю, что на этом сайте культ Гвардиолы и для многих он лучший в истории галактики, но думаю даже эти люди не должны отрицать величия Сэра Алекса Фергюсона. Он не просто побеждал, а делал это десятилетиями. Построил несколько чемпионских команд, менял стиль, всегда подстраивался под тренды, что и помогло ему так долго оставаться на плаву. Всегда важной частью команды были воспитанники. Он идеально чувствовал момент, когда нужно прощаться с игроками, даже если они могли еще пару лет приносить пользу клубу. Он так и не стал ворчливым дедом, который говорил бы, что молодые игроки уже не те. а находил язык с разными поколениями игроков - то чего так и не смог добиться Моуриньо. Сейчас из таких остался наверно только Анчелотти. Фергюсон побеждал не просто за счёт безграничного ресурса. Нет, это не так. Сейчас часто пытаются приврать будто тот МЮ тратил больше всех, но в те годы Ливерпуль был иногда даже выше по этому показателю. Потом появились Челси и Ман Сити и тут даже говорить нечего. Посмотрите последнюю чемпионскую команду МЮ. Смог бы Гвардиола с такими игроками выиграть АПЛ ? Ну а победа над Реалом в финале еврокубка с Абердионом это вишенка на торте. САФ проработал в АПЛ 26 лет и как это сложно думаю можно понять по тем же Гвардиоле с Клопом, которые до 10 не добрались, а уже без сил.
Знаете, насчет культа чет не уверен В этом сайте кажется седят одни спецы по Финнасовых вопросов, так как лубому клубу, игроку, тренеру есть притензия. Барса дело негейры, Реал что подкупал всех, Сити 115 нарушений, Пеп шарлатан и т.д.
Так что не зачем защищать САФ и отпускать Пеп. Каждый раз что то интересненькое хочется почитать или обсудить. Но одно и тоже каждый раз есть бещенных три фанатов МЮ, РЕАЛ и Барса и все трое как психи пихают доказывают что то.
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Ответ rigobersong
Тогда Брайну Клаффу вообще равного в истории тренера нет:) Он поднял Ноттингем из низших лиг и взял 2 подряд Кубка Чемпионов:)) Кстати столько, сколько у САФа за 40 лет карьеры, 25 из которых в богатейшем клубе мира:))
Рехагель, пожалуй, даже покруче Клафа, хотя это не точно. И не стоит Хаппеля забывать.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Не смог в ПСЖ, где у него статистика в худшем сезоне лучше чем у Винисуса в этом сезоне, которому уверенно выдаете ЗМ))))
Винисиус, который не играл 3 месяца из-за травмы, который тащил команду в плей-офф ЛЧ, а не позорно вылетел с 0 баллов по Г+П?
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Руни красиво завернул. Но тогда были другие времена и нравы. Не было той глобализации и концентрации лучших игроков в топ-клубах. Кто кого воспитал - теми и играли. Правда с Абердином была такая история, что там всё же были тогда деньги, которые позволяли конкурировать с Селтиком и Джерс. Потом как иссякли месторождения нефти у восточного побережья Шотландии сказка закончилась весьма быстро
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Это вечная дискуссия. Но если бы Пеп оказался в то время с нынешним мышлением о футболе, то был бы доминатором.
Люди из 80-х офигели бы что можно играть без форварда с ложными фулбеками, инсайдами, девятками и играть в богомерзкий (на тот момент) схеме 4-3-3.
Первую революцию с тотальным футболом сделал как раз таки Барса в 90-х.
Потом в начале нулевых Моуриньо пришел в АПЛ где не знали другую схему кроме как 4-4-2 и они понятия не имели как играть против ромба Челси.
Потом была Барса Пепа с тики-такой.
Сейчас такой номер как с Абердином сделать очень тяжело будет.
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Следует отметить, что МЮ тратил больше всех в те времена, и ему принадлежат трансферные рекорды в 70-х и 80-х
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или таким клубом как порту? или таким клубом как интер? то-то же. не смотря на то, что у местной публики поклонение гвардиоле факт остается фактом - без помощи судей он был бы просто тренером для гиков, типа фарке, биелсы или сарри.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Не смог в ПСЖ, где у него статистика в худшем сезоне лучше чем у Винисуса в этом сезоне, которому уверенно выдаете ЗМ))))
Ну давайте факт-чекинг устроим:
Худший Сезон Месси в ПСЖ 21-22. Статистика:
6 голов + 14 голевых (мы же только это за "статистику" берем?) в чемпионате
1+0 в кубке (суперкубок)
5+0 в ЛЧ.
Итого: 11+14.
Винисиус в этом сезоне, за который ему уверенно выдают ЗМ:
15+5 в чемпионате
3+0 в кубке
6+5 в ЛЧ
Итого: 24 +10
Вывод из факт-чекинга: 2vdhrvmmzf = балабол
+3
-2
+1
Тогда Брайну Клаффу вообще равного в истории тренера нет:) Он поднял Ноттингем из низших лиг и взял 2 подряд Кубка Чемпионов:)) Кстати столько, сколько у САФа за 40 лет карьеры, 25 из которых в богатейшем клубе мира:))
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Ответ masti Tu hastam
Комментарий удален модератором
Спасибо что представился, петушок🤣
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