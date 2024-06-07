Руни сравнил Фергюсона и Гвардиолу: «Задайтесь вопросом: сможет ли Пеп сделать так же с таким клубом, как «Абердин»? Достижения сэра Алекса невероятны»

Уэйн Руни сравнил наследие Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолы.

«Конечно, будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на то, что сэр Алекс сделал в «Манчестер Юнайтед». Но то, что он сделал в « », невероятно.

Задайтесь вопросом: сможет ли сделать так же в такой команде, как «Абердин»?

Будут вопросы и дискуссии. Думаю, что Гвардиола для своей эры, конечно, лучший, и он изменил то, как играют в футбол во всем мире.

Но для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе», – сказал бывший нападающий « » .

возглавлял «Абердин» с 1978 по 1986 год. С клубом он три раза выиграл чемпионат Шотландии, четыре раза – Кубок Шотландии.

Пеп Гвардиола выиграл вместе с «Манчестер Сити» четыре подряд чемпионских титула в АПЛ и шесть за восемь сезонов в общей сложности.