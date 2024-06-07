Экс-защитник «Краснодара» Тубич о Галицком: «Всегда была задача играть красиво, через пас. Если побеждать не зрелищно, у него возникли бы вопросы»

Теги премьер-лига Россия Славолюб Муслин Краснодар Неманя Тубич Сергей Галицкий Футбол

Неманя Тубич рассказал о знакомстве с Сергеем Галицким и игре в «Краснодаре».

Сербский защитник играл за «Краснодар» с 2011 по 2014 год. 

– Расскажите о первом знакомстве с Сергеем Галицким. Какой он человек?

– Сергей Николаевич часто приезжал на базу в то время, всегда охотно общался с футболистами. Тогда же и я с ним впервые поговорил. Он произвел приятное впечатление, очень позитивный человек.

Он любит футбол и уважает всех своих футболистов, его можно охарактеризовать очень хорошим человеком. То, что он сделал для города и для «Краснодара» – это фантастика.

Я знаю, что сейчас он борется с серьезным заболеванием, и хочу пожелать ему крепкого здоровья и побороть все недуги.

– Насколько часто после матчей он посещал вашу раздевалку?

– После каждой игры заходил. Много он не говорил. Если победили – поздравлял. Если проиграли или сыграли в обидную ничью, то не пихал, подбадривал. За 3,5 года, что я был в клубе, ни разу он никому не напихал после наших слабых матчей.

– Чем запомнился Славолюб Муслин?

– Авторитетный тренер и человек. За ним очень много успехов в Сербии и за границей. Я ему благодарен за то, что в период, когда я был не в лучшей форме, поддержал меня и вселил какой-то правильный настрой.

– Много лет Галицкий требует от тренеров «Краснодара» играть в атакующий футбол, который бы привлекал болельщиков. Этот игровой принцип уже был во времена Муслина?

– Да, конечно. С нами Галицкий не обсуждал, как нам играть. Наверное, президент доносил свои мысли до тренерского штаба, но у нас всегда была задача играть в красивый футбол через пас.

Да, важно победить, но если делать это не зрелищно, то у Галицкого бы возникли вопросы, – рассказал экс-игрок «Краснодара» Неманя Тубич.
 

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1 комментарий
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Сразу оговорюсь, что сочувствую и желаю здоровья Галицкому, но меня удивляет вот что: человек серьезно болен, продолжение жизни под большим вопросом, когда как ни сейчас делать то, что считаешь нужным и никого не бояться? Но сначала Галицкий боится сказать что-то о событиях, начавшихся в феврале 22 года, а потом намеренно понижает шансы своего клуба на чемпионство, убрав тренера. Еще вспоминается его слова про фан айди, когда он сказал, что «закон надо исполнять». Почему даже в условиях вероятной скорой смерти он боится?
Есть пример Тинькова, который тоже был на грани смерти, но продал свой банк за копейки и высказал все, что думает о вышеназванных событиях.
Галицкого есть за что похвалить (парк, частный клуб с крутой академией), но быть таким патологическим трусом - это за гранью добра и зла…
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