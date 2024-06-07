Гендиректор «Рубина»: «К лимиту нормально отношусь, в нынешнем беды не вижу. Если парень талантливый, ему никакой легионер не помешает»

Александр Айбатов высказался о лимите на легионеров.

В настоящий момент команда может иметь в составе до 13 легионеров, а на поле могут находиться одновременно 8.

«К лимиту отношусь нормально. Другой вопрос, мы не всегда понимаем грань, когда говорим о том, что легионеры как-то мешают развиваться российским футболистам и так далее.

Но вот сейчас есть , , у нас в « ». Появляется много молодых футболистов в командах РПЛ, которые сначала выходят периодически, а потом начинают более стабильно выступать.

Поэтому если парень талантливый и с характером, то ему никакой легионер не помешает. Я пока в нынешнем лимите какой-то большой беды не вижу», – сказал генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.